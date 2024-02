Con más de 30 años en medios de comunicación, y dos décadas cumplidas conduciendo el reconocido “Cinescape” vía América TV, Bruno Pinasco es sin duda una de las figuras más representativas del icónico canal 4. A lo largo de su extensa carrera, y ahora teniendo 49, ha podido experimentar un sinfín de situaciones, episodios y curiosos sucesos que ha decidido revelar recientemente acerca del vínculo generado con la siempre controversial Laura Bozzo. Te contamos cómo ocurrió o en qué contexto se produjo el instante en que la popular presentadora televisiva le gritó por teléfono hace mucho tiempo tras reiterados rechazos.

¿CÓMO FUE LA VEZ QUE LAURA BOZZO INVITÓ A BRUNO PINASCO PARA QUE PARTICIPE EN SU PROGRAMA Y ÉL LA RECHAZÓ?

En Perú, y otras partes del mundo, existen programas televisivos que marcan una época, tendencia, y con el transcurrir de los años se convierten en los preferidos de la audiencia, sin embargo pocos tan duraderos como “Cinescape”, programa de cine y entretenimiento que conduce actualmente Bruno Pinasco, multifacético periodista cuyos inicios en la profesión le permitieron conocer a Laura Bozzo, y en pleno 2024 narrar la historia sobre la vez que ella interrumpió una llamada y le terminó gritando por teléfono.

Las anécdotas del hijo del reconocido ‘Rulito’ fueron reveladas por él mismo en el episodio número 118 de “La Linares”, programa de YouTube estrenado el 20 de febrero, contando en principio los detalles sobre la divertida aventura vivida junto a la controversial ‘Abogada de los pobres’ en Times Square.

Tras dicho suceso, Bruno Pinasco le confesó a Verónica Linares que “antes de Cinescape y antes que yo tenga un poquito más de nombre, yo era reporterito. Yo trabajaba en ‘Paparazzi’ en canal 13 y me jalaron para América para lo mismo, pero en un programa que nunca salió al aire”, sin embargo habría llegado a oídos de Laura Bozzo, quien a través de su equipo de producción buscó contactarlo para que participe como panelista en el programa que conducía.

“Me dijeron que el programa iba a ser ‘pollada vs parrillada’. Yo dije que no porque no iba a servir mucho, no conozco mucho, me hice el loco”, expresó seguidamente el presentador televisivo de 49 años, recordando además que “la siguiente semana me llamaron (otra vez) y me dijeron: ‘Bruno, quieren que vayas porque será Halloween vs Música Criolla, ven para que escojas tu disfraz’”.

Fue en ese instante que tras rechazar el segundo llamado para que participe como panelista en el programa de Laura Bozzo, Guillermo Guille se pone en contacto con él buscando convencerlo diciéndole que “queremos que vengas ... es muy importante, eres de la familia de América”, hasta que luego de tanta insistencia apareció la voz de una enojada ‘Abogada de los pobres’.

QUÉ LE DIJO LAURA BOZZO A BRUNO PINASCO TRAS NEGARSE A PARTICIPAR EN SU PROGRAMA Y CÓMO LE TERMINÓ GRITANDO POR TELÉFONO

La vida de Bruno Pinasco quedó marcada de manera curiosa por el tenso y a la vez gracioso momento que experimentó por rechazar hasta 2 veces asistir al programa que conducía Laura Bozzo en América TV.

Según relata en “La Linares” vía YouTube, la polémica abogada peruana de hoy 72 años le “arranchó el teléfono” a Guillermo Guille, y muy enojada levantó la voz para decirle que “todos tienen que venir a mi programa, tú estás obligado”.

“Si no vienes, te vas a la m..., carajo”, exclamó una furiosa Laura Bozzo para luego cortar la llamada ante la sorpresa de Bruno Pinasco, quien pese al altercado telefónico, decidió no ir ni participar de alguna forma en el espacio que ella conducía por ese entonces.

Cabe resaltar, que años después ambos se encontraron en Nueva York, reconociendo que nunca la ha entrevistado, pero si llegó a acompañarla a un evento importante por Estados Unidos.

CÓMO VER A BRUNO PINASCO EN AMÉRICA TV COMO CONDUCTOR DE “CINESCAPE” Y “TEC”

- Sintoniza el canal 4 en señal abierta de Movistar o Claro / DIRECTV

- Para Cinescape, todos los sábados a partir de las 11 am

- Para TEC, todos los domingos a las 11 am

- CINESCAPE : Temporada 21

Programa especializado en mostrar novedades e informes relacionados al Séptimo Arte tales como detrás de cámaras, entrevistas a importantes estrellas de Hollywood, especiales temáticos, cartelera cinematográfica, errores de películas, entre otros

- TEC : Temporada 8