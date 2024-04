Pamela López, esposa de Christian Cueva, ha vuelto a ser noticia en las últimas horas. La madre de los hijos de ‘Aladino’ estuvo presente en el concierto de Karol G en el estadio Nacional de Lima y dejó varios momentos que han dado que hablar en redes sociales. En algunos de estos, por ejemplo, se le vio cantando varias canciones con letras muy particulares que hacen referencia a infidelidad y desamor. Aquí te contamos todos los detalles.

Esposa de Christian Cueva estuvo en concierto de Karol G

En las imágenes publicadas por “Instarándula”, se vio a López cantando canciones de Karol G que tenían las siguientes letras: “Será porque con otra estás, fingiendo que a otra se pueda amar”, “Y aunque yo hago como si nada, baby, qué amargura me da saber que ahora tú estás vacilando con otra. Por fuera me río, pero por dentro estoy rota”.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Debido a ello, los cibernautas no han dudado en relacionar estas canciones con lo vivido con Cueva. “Definitivamente es para Cueva”, “Se nota que Cueva lo ha hecho sufrir”, “Puede ser para cualquiera, pero creo que es para el ‘Chato’ Cueva”, “La está pasando muy bien, pero no puede olvidar a Cueva”.

¿Por qué Pamela López no continuó los trámites de divorcio con Christian Cueva?

En el programa del 20 de febrero de 2024 de “Magaly TV La Firme”, Claudia Zumaeta, abogada de Pamela López, comentó que tenía programada una reunión con Pamela López en esta misma fecha para continuar discutiendo los detalles del proceso judicial de separación del futbolista.

“Yo le mando un mensaje. Le dije: ‘En vista que vas a venir al estudio hay que pactar la fecha porque yo tengo diligencias para hacerte un espacio en la agenda y poder comunicarnos’”, comenta la abogada.

Sin embargo, la letrada se sorprendió cuando López dejó de responder sus comunicaciones y luego se enterara a través de las redes sociales que su clienta había decidido realizar un inesperado viaje a Europa.

“El mensaje (para pactar una reunión) fue dejado en visto. No hubo un gracias, un por el momento no voy a continuar con el proceso o voy a tomarme un espacio porque voy a viajar”, señaló la profesional.

Debido a que no hubo respuesta alguna de su cliente y vio su acción de viajar sin previo aviso, Zumaeta llegó a la conclusión que el trámite de divorcio ya no desarrollaría.

“Tácitamente, ya lo está diciendo. Si no contestas un mensaje, si no respondes o no tienes esa delicadeza de decir por ahora no o muchísimas gracias por el tiempo, ¿no?”, sostuvo la letrada.

Jossmery Toledo envía mensaje a Pamela López sobre posible perdón a Christian Cueva

Jossmery Toledo estuvo como invitada en la última edición del programa ‘América Hoy’, donde tocó varios temas personales y de la infidelidad que existe en la farándula peruana. En ese contexto, la expolicía se refirió a Pamela López y el supuesto perdón a Christian Cueva, luego que salieran pruebas en la cual ‘Aladino’ la engaña con Pamela Franco. Ante ello, la influencer dejó en claro que nunca perdonaría una infidelidad.

“Es innecesario estar con una persona que te faltó el respeto. Yo no lo haría... por eso es que sigo soltera porque durante todo este tiempo he estado con novios y lamentablemente casi todos me han sacado la vuelta”, dijo en un inicio para dicho programa.

Asimismo, Jossmery Toledo no dejó pasar la oportunidad para enviar un consejo a las esposas de los jugadores que han sido engañadas, señalando que deben ser independientes económicamente. “Yo tengo muchas amigas que son madres solteras y sacan adelante a sus hijos, el papá ni siquiera les pasa pensión... y que tampoco están por el hecho de que hayan tenido un hijo con el hombre, no están molestando al hombre con su vida amorosa. Lamentablemente, el dinero sí importa pero es más satisfactorio cuando tú construyes ese dinero, si ya te acostumbras a ser independiente, no vas a necesitar de un hombre”, finalizó.