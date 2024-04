La tensión entre Ethel Pozo y Natalie Vértiz ha acaparado la atención mediática luego de las recientes declaraciones que hizo la ex Miss Perú y que al parecer no fueron del completo agrado de la hija de Gisela Valcárcel. Ante esta situación, Kurt Villavicencio, popularmente conocido como ‘Metiche’, decidió compartir su opinión y manifestar su apoyo a una de las protagonistas. A continuación, te contamos qué dijo.

¿A QUIÉN DEFENDIÓ ‘METICHE’ EN LA DISCUSIÓN ENTRE ETHEL POZO Y NATALIE VÉRTIZ?

Durante el avant premiere de la película ‘Vivo o muerto’, el popular ‘Metiche’ se pronunció sobre el reciente conflicto entre Ethel Pozo y Natalie Vértiz, criticando especialmente a la hija de Gisela Valcárcel, señalando que reaccionó de manera exagerada ante una simple broma de la ex miss Perú, Natalie Vértiz.

Según el presentador de televisión, la actitud de Ethel respondía más a un intento por aumentar el rating de su programa que a una verdadera ofensa. “No conozco personalmente ni a Natalie ni a Yaco, pero lo que hizo Natalie fue solo una broma común, allá Ethel si se lo tomó a mal... debería calmarse y tomarse una valeriana”, comentó el conductor del programa “Todo se filtra”, según recoge el diario La República.

¿QUÉ PASÓ EXACTAMENTE ENTRE ETHEL POZO Y NATALIE VÉRTIZ?

Un intercambio de comentarios entre Ethel Pozo y Natalie Vértiz generó su disputa pública. Todo comenzó cuando Yaco Eskenazi, esposo de Vértiz, compartió en su programa ‘Palabra de hincha’ que había optado por pagar un extra de más de 500 dólares para evitar largas colas y acceder rápidamente a las atracciones de Disney World.

Ethel Pozo reaccionó ante el comentario de Eskenazi en su programa “América Hoy”, criticando la ostentación de gastos que no están al alcance de todos los peruanos, señalando que vivían una realidad muy distinta a la mayoría.

La tensión aumentó posteriormente cuando Natalie Vértiz ironizó con la reciente visita de los conductores de “América Hoy” a la casa de Jefferson Farfán. Y es que, la ex Miss Perú habló sobre la sorpresa de Ethel Pozo al visitar la lujosa vivienda del exfutbolista, y dijo que no debía sorprenderse tanto, porque su casa es muy similar. Además, también recordó las declaraciones de “La Pozo” sobre el asunto de Disney,

“Se sorprende de la casa de la ‘Foca’ cuando su casa es del mismo tamaño. He estado escuchando a Ethel, que no va a Disney, que no paga fast past. Claro que paga, ella paga mega fast pass. ¿Cómo te haces, no? Qué chistosa”, expresó la modelo, sugiriendo que Pozo también disfruta de lujos similares a los que criticaba.

Las declaraciones de Vértiz generaron la molestia de la hija de Gisela Valcárcel, quien rápidamente se pronunció a través de sus redes sociales. “Cualquiera la escucha y parece que ella conociera mi casa y que yo hubiera ido a Disney igual que ella, totalmente falso. Justamente porque la conozco, no voy a permitir que mienta así”, indicó.

Ante esta situación, Pozo manifestó que perdonaría a Natalie Vértiz por sus declaraciones si admitía públicamente haber mentido, subrayando así la importancia de la honestidad y la transparencia en sus relaciones.

¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DE YACO ESKENAZI ANTE ESTA SITUACIÓN?

Tras el conflicto mediático entre Natalie y Ethel, Yaco Eskenazi fue abordado por las cámaras del programa ‘Amor y fuego’ para dar su perspectiva y el exchico reality no dudó en defender firmemente a su esposa,

“No me gusta juzgar a las personas; cada uno resuelve sus asuntos como cree conveniente. Sin embargo, puedo asegurar que no estoy casado con alguien que mienta”, declaró en el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre.