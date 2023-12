La respuesta de Magaly Medina a Rosa María Sifuentes tras video viral en TikTok

Hace poco, Rosa María Cifuentes, una de las astrologas más reconocidas del país, salió a predecir sobre la relación entre Magaly Medina y Alfredo Zambrano mediante TikTok, en la cual le recomendaba una serie de cosas. Sin embargo, la ‘Urraca’ utilizó su programa para arremeter contra la escritora llamándola “charlatana”.

¿QUÉ LE DIJO MAGALY MEDINA A ROSA MARÍA CIFUENTES?

En el programa “Magaly TV La Firme”, Magaly Medina decidió responder a Rosa María Cifuentes por unas predicciones que había dado con respecto a su esposo, en la cual sostenía que mantuviera su independencia ya que puede tener problemas con Alfredo Zambrano. Ante ello, la presentadora de televisión no tardó en calificarla de farsante y dejarle en claro ciertos puntos.

“Vamos a escuchar un posteo que ha hecho una señora que se hace pasar como astróloga que dice que es especialista en el lenguaje no verbal de las personas, pero más me parece una charlatana que se pone a hablar al tener fuentes no legítimas, escuchar un rumor y lo convierte en un pronóstico”, dijo.

“Pero eso no me parece de ninguna vidente. Hay personas que al no poder conmigo, están enfilando su puntería hacia mi esposo. Hay gente que ha falsificado su firma y que se ha probado luego. Se con quién me casé, con la clase de hombre que estoy casada y por algo estoy casada, por algo duermo con él y sé en qué está”, agregó la figura de ATV.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA SOBRE SU SEPARACIÓN CON ALFREDO ZAMBRANO?

Magaly Medina utilizó su Instagram para dejar en claro mediante una dinámica de preguntas y respuestas la supuesta ruptura con Alfredo Zambrano. La comunicadora se quedó sorprendida por todos los rumores que se vienen propalando en las redes sociales con respecto a su relación, por lo que afirmó que ambos están felices y preparándose para lo que será un año más de bodas en los próximos días.

“Hasta ahora no entiendo de dónde salen ese tipo de rumores que no tienen nada de cierto. Mi esposo y yo estamos contentos y próximos a celebrar nuestro séptimo aniversario de bodas, el 9 de diciembre”, publicó la pelirroja.

¿CUÁNDO SE CASARON MAGALY MEDINA Y ALFREDO ZAMBRANO?

Magaly Medina y Alfredo Zambrano contrajeron matrimonio por civil el pasado 9 de diciembre de 2016 en una lujosa y costosa ceremonia en La Molina. Dicho evento tuvo más de 500 invitados, entre ellos figuras del espectáculo como Rodrigo González, Renzo Costa, Brunella Horna, Jessica Newton, María Pía Copello, Beto Ortiz, entre otros.

Asimismo, la conductora de ‘Magaly TV, la firme’ comunicó en marzo del 2021 el final de su relación amorosa, aunque la separación no duró mucho ya que en junio del mismo año la pareja confirmó su reconciliación. “Nos dimos cuenta de que todavía teníamos ese sentimiento que nos hizo casarnos y que nos llevó a hacer una vida juntos”, reveló.