Pamela Franco dio una entrevista exclusiva en “Mande Quien Mande” y se refirió a todos los detalles sobre el ‘ampay’ a Christian Domínguez y la relación amorosa que tuvo con Christian Cueva. Según lo dicho por la cantante, el futbolista habría amenazado en su momento al cumbiambero. Sin embargo, irónicamente, ambos tuvieron un efusivo saludo en abril del 2022. Aquí te vamos a contar todos los detalles sobre esta situación tan particular.

La vez que Christian Cueva le envió un saludo en vivo a Christian Domínguez

“América Hoy”, programa de espectáculos que se transmite por América TV, decidió recordar aquella vez en que tanto Cueva como Domínguez se saludaron. Esta comunicación se dio por medio de una videollamada el 26 de abril de 2022.

“Acá estamos para compartir con ustedes, ya que hace mucho tiempo yo no hablo con la prensa en general. Saludos para mi tocayo también, un abrazo muy grande”, dijo ‘Aladino’ en dicho momento.

Qué dijo Ethel Pozo sobre el saludo entre Christian Cueva y Christian Domínguez

Ethel Pozo, conductora de dicho espacio televisivo, dijo lo siguiente: “Me cuesta creer que Christian Cueva amenazaba a Christian Domínguez, pareja de Pamela Franco, porque aquí en América Hoy cuando hubo la oportunidad de saludar a Christian Cueva, ambos fueron muy efusivos. Tenemos las imágenes”.

¿Cómo amenazó Christian Cueva a Christian Domínguez por Pamela Franco?

Según Pamela, Cueva, que la hostigaba en todo momento, mandó a amenazar a Domínguez a través de diferentes medios. “Se dio un último viaje, donde fui para que me dejara en paz, porque cambiaba de celular, de casa y él se averiguaba todo, quería que todo quedara ahí. El principio de mi relación con Christian Domínguez fue complicado, porque la otra persona en mención no me dejaba en paz. Christian tuvo amenazas, fue complicado”.

Asimismo, la cumbiambera añadió: “La otra parte (Cueva) no me dejaba. Estaba ahí y ahí. Mandaba a amistades, mandaba mensajes, manda amenazarlo a Christian (Domínguez ). Una vez tuvimos nuestro viaje a Chimbote y hubo personas que lo llamaron para amenazar y así ha sido bastante tiempo”.

Cómo reaccionó Christian Domínguez a las amenazas de Christian Cueva

Recordemos que, según Franco, estas amenazas se dieron cuando ella ya no tenía ningún contacto con Cueva. Además, Domínguez ya estaba al tanto de todo lo que vivió Pamela con el exAlianza Lima. Por este motivo, Christian decidió comunicarse con el seleccionado nacional para pedirle que no molestara más.

“Christian Domínguez tuvo altercados con él, ha habido creo dos ocasiones en las que él ha intentado comunicarse con él para decirle ‘oye ya, deja de comunicarte con Pamela’”, señaló Pamela.

¿Qué dijo Christian Domínguez sobre el ‘ampay’ que protagonizó?

El último lunes, Domínguez fue entrevistado por Ethel Pozo y Janet Barboza. El cantante se refirió al ‘ampay’. “Yo tengo que aceptar el error que tuve, pedirle perdón a Pamela y a mis padres por la vergüenza pública”.

Luego, Christian fue consultado sobre si se considera un infiel serial, a lo que respondió lo siguiente: “No me siento así, no sabría decirte si soy aquello. Hasta el momento, no he identificado lo que tengo, no me han brindado un diagnóstico médico para que pueda decirte eso... Voy a llevar terapia, yo vengo de una familia funcional y sé que hay temas que debo tratar”.

