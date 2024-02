Después de un sinfín de especulaciones, Paolo Guerrero finalmente jugará en César Vallejo, club por el que firmó hace algunos días, pero con el que buscó rescindir contrato por un tema de inseguridad. Sin embargo, para alegría de los hinchas del club ‘poeta’, el atacante defenderá la camiseta del cuadro trujillano en este 2024. En este contexto, Ana Paula Consorte, novia del exFlamengo, publicó unos mensajes bastante particulares una vez que se hizo oficial el fichaje del goleador a la institución norteña.

Los extraños mensajes que publicó Ana Paula Consorte una vez que se oficializó que Paolo Guerrero jugará en César Vallejo

En la primera historia de Instagram que publicó, la brasileña utilizó un filtro para darse la apariencia de un payaso. Además, esta vino acompañada de un mensaje que causó confusión entre sus seguidores. “¿Hay otras personas en esta historia que también se sienten así? ¿O solo la brasilera de aquí?”, escribió.

Luego, la novia del capitán de Perú subió una fotografía en la que se le ve en una playa de Río de Janeiro, en Brasil. Esta vez escribió lo siguiente: “Que sea ligero, que sea pacífico. No aceptes menos de lo que mereces”.

¿Qué más publicó Ana Paula Consorte?

Por último, otra historia de su cuenta de Instagram resaltaba una frase que no deja en claro a quién se la dedica. " Una buena mujer permanece a lado del hombre aún sabiendo que él miente, que él trae, que él engaña. Y esa mujer es la mamá de él, mi amor, nosotras no. El golpe está ahí”.

¡Se indignó! Este fue el contundente mensaje que envió Paolo Guerrero a ‘Peluchín’: “No esperaba eso de ti”

El conductor de “Amor y Fuego” decidió leer el mensaje en vivo y en directo en dicho programa. El ‘Depredador’ le recriminó al comunicador y le señaló que los mensajes de extorsión que recibió su mamá “no son un juego”.

“No le hizo gracia de lo que opinamos y me escribió un poco indignado, me mandó un recorte de Trome y me dice que " esos mensajes no son un juego, no puedo creer que tú estés apoyando que estos delincuentes se salgan con la suya, no esperaba eso de ti, no sé si estos mensajes son normales o así le manden mensajes a tu madre”, empezó diciendo ‘Peluchín’.

Asimismo, Gonzáles añadió: “Bueno, mi madre ha recibido mensajes amenazantes desde que tengo uso de razón porque mi papá trabajaba en una zona roja en nuestro país como lo es Tarapoto y él tuvo la valentía y osadía para muchos nunca abandonar. Incluso tuvo que escaparse en la propia camioneta de los secuestradores para llegar a Lima y tenerlo que ir a recogerlo del aeropuerto, sin zapatos, de esos temas tengo para contarte varias cosas Paolo, de las que he vivido con mi familia”.

¿Qué más le dijo ‘Peluchín’ a Paolo Guerrero?

Pese a lo sucedido, el comunicador decidió increparle a Paolo por no haber tomado sus precauciones antes de firmar su vínculo contractual con la entidad norteña. “Me imagino que esto te debe asustar, pero tampoco se puede por ser Paolo Guerrero aprovechar del arrastre popular para tú no haber evaluado algo y firmar un contrato y pretender que ese contrato se dé por anulado. No está bien, todos tenemos un contrato que hay que cumplirlo, como lo tengo con Willax, si las cosas cambian en el camino o si salen a la luz cosas más tangibles que no hemos evaluado, es algo que debiste evaluar tú previamente de estampar tu firma”.

