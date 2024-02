El Gran Chef Famosos es uno de los programas de entretenimiento que ha sabido posicionarse de gran manera en los últimos meses. Gran parte de los peruanos tratan de no perderse ningún episodio y apoyan a su artista preferido. Se trata de una competencia culinaria que cada vez se hace más peleada. En este contexto, Luigui Carbajal y Ricky Trevitazo se despidieron entre lágrimas tras ser eliminados en esta segunda temporada. Aquí te contaremos los detalles.

Luigui Carbajal y Ricky Trevitazo se despidieron entre lágrimas de El Gran Chef Famosos: “Es un trabajo que hemos hecho bien”

Tanto Luigui como Ricky se mostraron muy tristes luego de oficializarse su eliminación de El Gran Chef Famosos. Ambos lloraron y esta emotiva reacción, tal como se esperaba, generó diversas reacciones en redes sociales.

“No sé por qué estoy tan nervioso. Normalmente tengo siempre el espíritu arriba, pero me frustra, de cierta forma, porque no es que yo sea un gran cocinero ni un gran chef, pero siempre trato de hacer lo mejor posible cuando estoy en una cocina. Me da pena, pero también me da alegría haberlos conocido y haber compartido situaciones bonitas con ustedes. Les agradezco”, dijo en primera instancia Trevitazo.

Luego, Luigui añadió: “Me empezó a gustar la cocina cuando le hice a mis hijos el primer plato y me dijeron ‘qué rico está’. Y ahora que me lo digan personas profesionales que les gustó las cosas que hemos hecho acá, de verdad que me enorgullece. Es un trabajo que hemos hecho bien. Me da mucha pena, me da ganas de llorar porque estaba muy emocionada mi mamá, mis hijos, mi esposa, mis suegros. Siento que no los he defraudado, siento que puedo dar más. Si se da la oportunidad de volver, voy a venir y voy a ganar. Así lo haré”.

Dónde y a qué hora ver El Gran Chef Famosos:

El programa es emitido EN VIVO por señal abierta en Latina TV y retransmitido a través de Youtube, de lunes a viernes a las 7:45 pm. y sábados a las 9pm.

¿Cómo es el running que realizará José Peláez?

Quizá pocos lo tienen referenciado de esta forma, pero José Peláez es un empedernido maratonista y aventurero que no duda en escalar una montaña, correr entre volcanes, y hasta sumergirse en el mar para surfear.

El conductor de “El Gran Chef: Famosos” llevó a cabo un proyecto digital denominado como “A Paso Gacela” en 2020, y a partir de setiembre de 2022 también dirige la “Gacela Podcast”, espacio que promueve el running vía AudioPlayer Radio y su propio canal de YouTube a través del diálogo con figuras representativas del deporte peruano como Luis Guadalupe y ‘Lucho’ Horna, por ejemplo, y artistas como Anna Carina.

Con respecto a sus inicios en medios, recordemos que José Peláez trabajó en “A Dónde!” del canal digital A la Cocina TV (2016), y junto a Joanna Boloña estuvo al frente de “El Tamaño sí importa” en Studio 92 (2015).

