Magaly Medina no se quedó callada y utilizó su programa para pronunciarse públicamente sobre los recientes rumores y “afirmaciones” de separación con su esposo Alfredo Zambrano. La popular Urraca hizo un llamado a los medios para regular la información que comparten a través de las redes y no desinformar al público. La conductora de ATV declaró que en las redes sociales hay muchas noticias fakes y que ella no suele molestarse en aclarar “rumores” sin embargo esto vez vio la necesidad de aclarar el tema: “A veces uno tiene que tomarlo deportivamente, tiene que aprender porque somos mediáticos... pero esta información se ha ido divulgando por semanas sin ningún tipo de sustento”.

Medina aclaró que el titular de una nota en particular se refería a un conflicto pasado cuando ella y su esposo eran aún novios. Estas palabras fueron sacadas de contexto a favor de las tendencias y no se aclara lo suficiente el verdadero contexto, llevando a generar desinformación en el público.

La entrevista en cuestión que fue replicada en distintos diarios retrataba una situación pasada de su relación: “Yo no hablaba de mi estado actual, sino de un hecho pasado antes de casarnos incluso. Creo que es momento de aclarar porque eso alarma a la familia, a los amigos que nos vienen consultando de diferentes formas que si es verdad que estamos separados. Yo vengo a decir que no es verdad, creo que todo el mundo que nos conoce, sabe, nos ve juntos, vivimos en la misma casa. Nos ven entrar, salir pero para que los medios no sigan ahondando en un tema de forma tan irresponsable... Mi esposo y yo no estamos separados” declaró la Urraca en su programa en vivo este 25 de marzo.

A ello añadió: “Yo sé que hay muchísima gente que quisiera vernos separados, muchísima gente. Lo digo de parte del público, los haters del público en redes sociales, los enemigos de este programa. Ellos están esperando ansiosos que una noticia así se les de. Está bien yo sé que tienen esos malos deseos para mí, yo les deseo lo mismo a ustedes y todavía por doble, elevado por mil... pero esto (referiéndose a la supuesta ruptura de su matrimonio) no es así para su infelicidad no es así”

Con anterioridad, Magaly ya se había pronunciado ante la falsedad de estos rumores, los cuales iniciaron cuando Medina viajó a Estados Unidos en compañía de una amiga y se especuló que la conductora ser quería alejar de su esposo. Es así que ella se pronunció drásticamente al respecto para el medio Infobae: “No entiendo de dónde surgen estas especulaciones. El fin de semana me fui a Miami para renovar mi licencia de conducir y el registro de mi coche. No necesito justificar por qué mi esposo no me acompañó, él tenía mucho trabajo. Tenemos confianza mutua. No veo nada extraño en ello”.