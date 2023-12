Por qué Lucho Cáceres “no se ve” en el Gran Chef Famosos

El popular Lucho Cáceres, uno de los actores más populares y con más trayectoria del país, ha tenido la oportunidad de realizar novelas, series y cine, ya sea nacionalmente como en el exterior donde recibió buenos comentarios por su trabajo. Debido a su recorrido artístico, el actor peruano obtuvo diferentes propuestas televisivas, entre ellas participar en “El Gran Chef Famosos” que se transmite por Latina TV; aunque lo descartó totalmente.

¿QUÉ DIJO LUCHO CÁCERES SOBRE PARTICIPAR EN “EL GRAN CHEF FAMOSOS”?

Lucho Cáceres decidió brindar una entrevista al programa ‘Cinesmero’ que se difunde a través de YouTube, en la cual detalló los motivos por el que le llevaron a rechazar formar parte de “El Gran Chef Famosos”. El artista nacional sostuvo que no podría tener “una falsa alegría” en las grabaciones, pues habrá momentos en que no estará de buenos ánimos.

“Me gusta el programa, me parece de lo mejor que hay ahorita, pero no me veo ahí, porque debes tener una disposición para estar ahí. En primer lugar; estar alegre y divertido y ¿qué pasa si en ese momento no quiero estar alegre y divertido? No es como sentarme a conversar contigo”, dijo.

Asimismo, Hugo Lezama le propuso crear un personaje antagónico dentro del reality de cocina, por lo que Cáceres lo pensó, pero lo rechazó por el momento. “Lo pensé, pero es hacerme el coco y es crearme algo para estar ahí como personaje. Ir a brincar, saltar, no sé...”, agregó a dicho medio.

¿POR QUÉ LUCHO CÁCERES RECHAZÓ ESTAR EN “PAPÁ EN APUROS”?

En la entrevista con el canal de YouTube, Lucho Cáceres contó que su personaje más arriesgado durante toda su carrera fue para la serie ‘El día de mi suerte’, la cual se pasó en un país europeo, donde lo aplaudieron por las diversas producciones realizadas en Perú. De esta manera, no dudo en revelar que iba a formar parte de la serie actual del canal de la Avenida San Felipe.

“Hice el casting, me eligieron. Leí (el guion) y era una novela rosa, pero yo estaba contento porque existe esa competencia, porque hay otro canal que está sacando ficción y que sea rosa, no importa. No he visto números, creo que no ha funcionado muy bien, pero que apuesten por otra”, mencionó al principio.

“Yo ya había visto la novela y no era el perfil que me hubiese gustado darle a ese personaje, pero en el casting me lo pidieron. Yo fui con otra propuesta (con ropa suya para la caracterización), pero me dijeron que no, hice mi casting y me eligieron”, detalló.