La talentosa actriz Francisca Aronsson ha salido al frente para desmentir los rumores que sugieren que se sometió a cirugías estéticas a una edad temprana. Ante las especulaciones surgidas de un reportaje emitido en un programa de televisión, la artista no tuvo reparo en responder a la interrogante. En la siguiente nota te contaremos lo que dijo al respecto, entre otros datos relacionados a la aún adolescente.

¿QUÉ DIJO FRANCISCA ARONSSON SOBRE RUMORES QUE SE REALIZÓ CIRUGÍAS ESTÉTICAS?

Francisca Aronsson, reconocida actriz sueca naturalizada peruana, ha desmentido categóricamente los rumores que sugieren que se sometió a cirugías estéticas a una temprana edad.

La artista, en una entrevista para el medio Infobae, expresó su molestia ante un reportaje del programa ‘En Boca de Todos’, emitido en septiembre de 2021, que insinuaba que había pasado por intervenciones quirúrgicas como afinación de rostro, rinoplastia y lipomodelación a la edad de 15 años.

Aronsson refutó estas afirmaciones, calificándolas como totalmente falsas y señalando que su cambio físico se debió simplemente a su crecimiento y desarrollo durante la adolescencia.

La joven actriz, a punto de cumplir 18 años, explicó que se sintió particularmente afectada por el impacto negativo que estos rumores podrían tener en otras niñas y adolescentes.

Aronsson lamentó que el reportaje insinuara que dichas cirugías eran necesarias para obtener roles en el extranjero, considerando esta información como incorrecta y dañina, especialmente para quienes recibieron este mensaje erróneo.

Además de negar rotundamente haberse sometido a procedimientos estéticos, Aronsson resaltó que conserva las mismas características físicas desde su infancia, incluida su nariz. Ante la situación, expresó su fastidio y subrayó la importancia de no juzgar ni opinar sobre la apariencia física de los demás, enfatizando que cada individuo tiene el derecho de hacer lo que desee con su propio cuerpo sin ser objeto de críticas injustificadas.

¿QUÉ PERSONAJE IBA A INTERPRETAR FRANCISCA ARONSSON EN MARVEL?

Francisca Aronsson decidió brindar una entrevista al podcast de Antonio Betancourt, donde pudo contar varias cosas de su vida personal y su carrera artística durante todo este tiempo. La actriz confesó que la directora de casting, Sarah Finn se contacto ella a través de su agencia en España con la finalidad de que realice un casting para una de las producciones de Marvel.

“Me encontraba haciendo esta serie del ‘Internado’ (...) en España y de la nada, mi agencia (...) me dice ‘Francisca nos acaba de escribir la directora de casting que lleva los proyectos de Star Wars, de Marvel (...) y dicen que quieren que tú audiciones’. No sé cómo me conocieron pero me conocían”, dijo al inicio.

A pesar que estuvo muy emocionada por la llamada, la joven junto a su madre tomaron la decisión de buscar una locación, en la cual tuvo que invertir gran cantidad de dinero ya que quería que su audición salga de la mejor manera. Aronsson confesó que el papel que tenía que interpretar era el de ‘América Chávez’ de la popular película ‘Dr. Strange’.

“Le dije (a mi madre) ‘vamos a hacer el mejor casting’ y contratamos un espacio, cámaras, luces, todo (...) grabo el casting, me siento muy feliz, obviamente todo en inglés (porque) es Marvel (...) para una película que se llama ‘Dr. Strange’ (...) hay una ‘América Chávez’ (...)”, sostuvo a dicho medio.

¿POR QUÉ FRANCISCA ARONSSON NO FORMÓ PARTE DE MARVEL?

En sus declaraciones para el mencionado medio, la actriz peruana mencionó que Marvel estuvo encantado con su casting, por lo que le pidieron que reserve algunas días para que se acerque a realizar las respectivas grabaciones, aunque luego no se concretó debido a que el personaje de ‘América Chávez’ tiene la piel morena y ella es de piel blanca, por lo que iba a recibir muchas críticas.

“Yo hice el casting para ese personaje y lo mandó mi agencia (...) y la gente de su grupo de trabajo (de Marvel) dijo que les había encantado y que separe la fecha para grabar. Ya habían especulaciones de que iba a ser para el personaje de ‘América Chávez’ (...) lamentablemente ella es un personaje ya creado en el cómic y es una chica morena, entonces (...) Disney que ahora está con todo este tema (...) de ser inclusivo (...) iba a ser muy complejo el yo poder agarrar un personaje ya creado, (de piel) morena y cambiarla a una chica blanca y yo suponía que iba a recibir muchas criticas”, detalló.