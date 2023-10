La reconocida cantante Brunella Torpoco abandonó una entrevista tras enfrentar una pregunta que tocó un punto sensible en su carrera. La artista, conocida por mantenerse alejada de polémicas, se vio sorprendida por un cuestionamiento que la llevó a retirarse del set. En la siguiente nota te contaremos todo lo que debes saber sobre este tema que ha llamado demasiado la atención de sus seguidores.

QUÉ PREGUNTA HIZO QUÉ BRUNELLA TORPOCO ABANDONE ENTREVISTA

La talentosa artista Brunella Torpoco, reconocida por su carrera musical, se vio enfrentada a una situación incómoda en el programa sabatino ‘Hablemos de belleza’ de Willax.

En una dinámica de preguntas, la cantante recibió una interrogante que tocó un punto sensible: “¿Qué piensas de las artistas que salieron a decir que eras desafinada y que no cantabas bien, como el caso de Lucía de la Cruz?”

La respuesta de Torpoco, aunque evidenciando su molestia, afirmó que respeta las opiniones, ya sean positivas o negativas. Sin embargo, tras bastidores, se revelaron imágenes donde expresaba su incomodidad por el cuestionamiento no anunciado, señalando que no le gusta abordar temas polémicos y que no le habían informado sobre esas preguntas.

La artista reclamó que su participación, centrada en productos de belleza, no debería mezclarse con cuestionamientos que generan controversia, concluyendo su participación con un retiro del set.

QUÉ DIJO LA CANTANTE BRUNELLA TORPOCO EN SUS REDES SOCIALES

Luego de que se hiciera pública esta actitud de parte de la cantante, Brunella Torpoco se pronunció en sus redes sociales en la que lamentó haber vivido este momento y señaló que prefirió salir antes de que se burlen de ella.

“Ayer fue uno de esos días que el enemigo quiso burlarse de mí puso a gente mala para que se burlen de mí y hasta hacerme llorar, pero Dios e hizo fuerte así que me paré y me fui de ese lugar”, comentó en su publicación de Instagram.

QUIÉN ES BRUNELLA TORPOCO

Stefanya Brunella Torpoco Manrique, nacida el 11 de septiembre de 1998 en el vibrante distrito del Callao, emerge como una estrella musical cuya melodiosa trayectoria ha cautivado corazones en el Perú y más allá.

Proveniente de una familia arraigada en el mundo de la música, Torpoco se sumergió en su pasión a la temprana edad de 15 años, colaborando con diversas orquestas musicales junto a su padre como vocalista principal, mientras simultáneamente avanzaba en sus estudios escolares.

El año 2020 marca el inicio de su travesía como solista al frente de Brunella & Orquesta, pese a las restricciones de la pandemia de COVID-19, donde sus versiones salsa de boleros se convierten en su distintiva firma musical.

En 2021, Torpoco lanza su primer disco titulado «Honda/Costumbres», conquistando las ondas radiofónicas de su país con éxitos como «Me fallaste» y «Otra ocupa mi lugar».

A pesar de un breve retiro a principios de 2022, su regreso triunfal se materializa con participaciones destacadas, colaboraciones con renombradas artistas y el lanzamiento del sencillo «Te tocó perder» en 2023.

Su ascenso meteórico culmina con el reconocimiento como “Mejor Artista Revelación” en los Premios Luces de 2022, consolidando a Stefanya Brunella Torpoco Manrique como una figura prominente en la escena musical peruana.