“El Gran Chef Famosos” es uno de los programas que se han convertido en uno de los favoritos de las familias peruanas. La competencia gastronómica entre personajes conocidos de la farándula peruana deja a diario momentos que se vuelven virales. Y, en la última edición de este espacio, que se transmite por Latina, se apagaron las luces de un momento a otro, por lo que Gino Assereto, uno de los participantes, no perdió la oportunidad de recordar la última final que perdió Alianza Lima ante Universitario en la Liga 1.

Se va la luz en “El Gran Chef Famosos” y Gino Assereto hace referencia al apagón en estadio de Alianza Lima: “El Matutazo”

Mientras los famosos se encontraban preparando sus respectivos platos, causó sorpresa que el set se quedara a oscuras. Fue en ese momento que Assereto se dejó llevar por la euforia del momento y gritó: “El Matutazo”.

Luego, el conocido personaje añadió: “Yo quiero sabotear a mis compañeros y ustedes me sabotean a mí. Hey, el Matutazo”. Recordemos que dicho término es muy utilizado por los hinchas merengues para mencionar sarcásticamente el título que consiguieron en el estadio Alejandro Villanueva en la última final.

Además, es necesario destacar que, en aquella ocasión, una vez que se dio el pitazo final del árbitro, las luces del escenario aliancista se apagaron por completo. Pese a ello, los jugadores cremas pudieron dar la tradicional vuelta usando bengalas para alumbrarse.

¿A qué hora y dónde ver el Gran Chef Famosos?

El programa de cocina es emitido EN VIVO por señal abierta de Latina TV por cable y de manera online. A su vez, es retransmitido a través de Youtube. Si quieres sintonizar la competencia, el horario de transmisión es de lunes a viernes a las 7:45 pm. y sábados a las 9pm.

“El Gran Chef: Famosos”: ¿cuál fue el particular motivo por el que José Peláez decidió empezar a practicar running?

Con 35 años a cuestas, José Peláez es una de las figuras televisivas de Latina, canal para el cual trabaja actualmente como conductor y presentador de “El Gran Chef: Famosos”, y gracias a ello se ha ganado el cariño de una audiencia que quizá no conoce los detalles acerca de su afición e interés por el running.

Un buen estado de salud representa estabilidad en todo ámbito, y así empezó a sentirlo el carismático actor y exlocutor radial cuyos desafíos también se trasladaron al hecho de, por ejemplo, levantarse temprano e iniciar recorrido trotando.

El conductor de “El Gran Chef: Famosos” emitido por Latina, José Peláez, visitó el set de ‘Habla Serio’ para convertirse en el primer invitado de la segunda temporada de dicho espacio digital de entrevistas, y entre los tantos temas que abordó, hubo uno en particular en la que relató el episodio de transición que vivió pasando de llevar una vida sedentaria a correr maratones largas.

“Hace 7 u 8 años yo estaba en la radio, fue Maicelo el boxeador a la cabina, me hace practicar 3 movimientos así de box, yo me doy cuenta que no podía más”, manifestó inicialmente el popular ‘Gordo’ en “Mañana Te Cuento”, recordando además que por ese entonces fumaba, “salía un montón”.

Finalmente, y gracias a esa entrevista realizada a Jonathan, conocido pugilista peruano, José Peláez decidió contratar a un entrenador profesional de dicho deporte, quien como parte del proceso de calentamiento, “me mandaba a dar vueltas al parque”, dándose cuenta que efectivamente su cuerpo respondía a las exigencias del trajín propio de trotar o correr.