El pasado 6 de enero, Yaharia Plasencia se presentó en un evento de un emisora local y dejó de lado por un momento la salsa para cantar una cumbia. La destacada salsera sorprendió a sus seguidores cuando empezó a interpretar el tema “Voy a buscarme un amor” de la agrupación ‘Agua Bella’.

La ‘Patrona’ compartió en TikTok un pequeño vídeo de su presentación con la descripción “Momento cumbia del fin de semana”. En el clip se lograr ver cómo baila al ritmo de la canción, demostrando nuevamente su habilidad para la danza.

La incursión de Plasencia en un nuevo género musical sorprendió a sus seguidores, quienes no dudaron en felicitarla y solicitarle que continúe interpretando temas de dicho rubro.

¿QUÉ DIJERON LOS USUARIOS SOBRE LA INTERPRETACIÓN DE CUMBIA DE YAHARIA PLASENCIA?

Los fanáticos de la salsera no dudaron en elogiar su versatilidad con la cumbia. “La cumbia sí le va”, “Ella es para la cumbia”, “Con cumbia sí la hace”, “Me gusta mucho como canta la cumbia”, fueron algunos comentarios.

Por otro lado, otros le pidieron que incursione por completo en la cumbia, pues que consideran que tendrá un éxito asegurado. “Que se ponga un par de vocalistas femeninas y que su grupo se llame ‘Las Patronas’ y la rompe en cumbia”, “Me gustaría que incursiones en la cumbia peruana. Éxito asegurado”, dijeron otros cibernautas.

En caso de Plasencia decidiera cambiar de género musical, algunos usuarios aseguraron que revolucionaría la cumbia. “Yahaira va a renacer los grupos de cumbia femeninos” y “Cuánto les apuesto que si Yahaira se cambiara al género de la cumbia, las otras salseras también lo harían” fueron algunos comentarios que aseguraban creer en su influencia en el ámbito musical

¿QUÉ DIJO YAHARIA PLASENCIA DE CAMBIAR LA SALSA POR LA CUMBIA?

Durante una entrevista con América TV, la intérprete negó que abandonaría la salsa y precisó que sus interpretaciones corresponden a la experiencia que ella desea brindar a sus fanáticos.

“No (voy a cambiar de género), para nada, hay shows donde únicamente hago mis temas, pero hay otros donde sí implemento mix Bareto, mix Agua Bella, dije voy a darle unos minutos de cumbia”, dijo.

Sin embargo, la cantante explicó que realizará más versiones de cumbias para deleitar a sus fanáticos y de ese modo, innovar en sus show musicales.

“El Perú es un país de cumbia y salsa, dije haré un mix de alma bella, la gente lo baila, lo goza. Ese momento del show que son 5 minutos es donde la gente más se divierte”, explicó.

¿QUÉ PLANES TIENE YAHAIRA PLASENCIA PARA ESTE 2024?

A inicios de este 2024, la salsera brindó una charla para la producción de América Espectáculos, dónde confesó que le gustaría incursionar conduciendo un programa de televisión, lo cual ya lo ha logrado tras anunciarse su participación en “Al sexto día”.

Sin embargo, además de hablar sobre la conducción de un programa, también señaló que le gustaría actuar y hacer otras cosas nuevas este año aunque no tenga mucho tiempo. “Me gustaría hacer otras cosas, pero esto (la carrera musical) también me tiene 24/7 (...) Sí se me da la oportunidad de hacer otra cosa, lo aceptaría con mucho gusto”, manifestó.