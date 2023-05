El Congreso de la República desde hace algunos años decidió aprobar nuevas fechas festivas que fueron considerados feriado en el calendario del Perú. Y es que hasta el 2022, nuestro país era el sexto en el mundo con más días no laborables (incluyendo feriados y vacaciones): 46 en total. Sin embargo, por estos días un proyecto de ley trata de impulsar más ‘descansos’.

¿DE QUÉ TRATA EL PROYECTO DE LEY QUE PROMUEVE LOS DÍAS NO LABORABLES?

Este proyecto de ley es sobre los feriados puentes. La congresista de Avanza País, Adriana Tudela, presentó un proyecto de ley para “reconocer la figura de los días puente festivos al declararlos días no laborables”.

Esto con el objetivo de incentivar y fortalecer el turismo interno y ayudar a la economía de todos los peruanos emprendedores del sector. De tal manera, se promulgaría los días puentes festivos y días no laborables, a los siguientes:

Los días lunes del año, cuando el día martes posterior sea feriado conforme a ley.

Los días viernes del año, cuando el día jueves previo sea feriado conforme a ley.

Los días lunes y martes del año, cuando el día miércoles posterior sea feriado conforme a ley.

Cabe recordar que de aprobarse el proyecto en el Pleno del Congreso, se precisa que no se están estableciendo días feriados, sino días no laborables para el sector público, y la posibilidad de que el sector privado se acoja voluntariamente, y con recuperación de las horas no laboradas.

¿CUÁNTOS DÍAS NO LABORABLES HABRÍA EN EL 2024 EN PERÚ?