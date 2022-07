Finaliza el mes de julio, con un feriado largo por Fiestas Patrias, donde muchos aprovechan estos días para pasarla junto a la familia o hacer una serie de actividades por lo que a continuación, te detallaremos los feriados y días no laborables que habrá en lo que resta del año 2022 y el motivo de su celebración.

El feriado es un día festivo en el que los trabajadores, tanto del sector público como privado, pueden dejar de laborar. Lo mismo ocurre con los estudiantes, quienes dejan de ir a sus clases. En el caso de que un empleado trabaje un feriado, recibirá una remuneración adicional que, normalmente, es el triple, así sea domingo.

🇵🇪 En estas #FiestasPatrias renovamos nuestro compromiso de continuar trabajando por consolidar el desarrollo de la pesca artesanal, las MYPE y los emprendimientos innovadores, promoviendo una producción moderna, inclusiva y sostenible en el país. #NuestroOrgulloEsSerPeruanos pic.twitter.com/QYaAcYeEJG — Ministerio de la Producción (@MINPRODUCCION) July 27, 2022

Sin embargo, el día no laborable es decretado por el Gobierno de turno. En este caso, el empleador decidirá si sus trabajadores laboran o no. Si en caso un empleado trabaja con normalidad, esto no significa que recibirán un pago extra, ya que solo recibirá el mismo sueldo sin incrementos. Para los que descansen deberán compensar esas horas con horas extras, trabajos los sábados o considerar como parte de las vacaciones.

¿QUÉ DÍAS FERIADOS RESTAN EN 2022?

Son los siguientes:

Sábado 06 de agosto: Batalla de Junín

Martes 30 agosto: Santa Rosa de Lima.

Sábado 08 octubre: Combate de Angamos.

Martes 01 noviembre: Día de Todos los Santos.

Jueves 08 diciembre: Día de la Inmaculada Concepción.

Viernes 09 diciembre: Batalla de Ayacucho- Día no laborable sector público.

Domingo 25 diciembre: Navidad.

¿QUÉ DÍAS NO LABORABLES RESTAN EN 2022?

Además del lunes 2 de mayo, quedan pendientes los siguientes días no laborables en el año, de acuerdo con el Decreto Supremo Nº 033-2022-PCM: