Se vienen las Fiestas Patrias 2021 y con ello dos días feriado: 28 y 29 de julio. Esta vez, debido a que los indicadores de COVID-19 muestran que se ha superado la segunda ola, no habrá mayores restricciones a las ya conocidas.

Ahora bien, mucha gente se pregunta, cuando se acercan los feriados de 28 y 29 de julio, qué diferencia existe entre este concepto y los llamados días no laborales. Aquí te lo explicamos.

¿Qué diferencia existe entre un feriado y un día no laborable?

La primera diferencia que todos deberían conocer es que los feriados se establece por ley y los días no laborales por Decretos Supremos.

En un feriado, si el empleado no trabaja, recibe su pago normal. Y si trabaja, puede reclamar otro día libre en compensación.

Ahora, el trabajador que decide laborar un feriado también puede recibir un pago extra y no tomarse otro día en compensación.

En el caso de los días no laborables, el trabajador debe recuperar las horas. No hay un pago extra, ni tampoco la opción de pedir otro día en compensación en caso tenga que trabajar el día no laborable.

“Si el trabajador descansa el día no laborable tiene que recuperar esas horas, a diferencia del feriado, donde se descansa y no se devuelven las horas”, explicó César Puntriano, socio del Estadio Muñiz.

Sucede que, el propósito de los días no laborables suele ser fomentar el turismo interno o evitar que haya mucha gente en las calles.

Los días no laborables son opcionales en el sector privado y obligatorios en el sector público, esa es otra diferencia.

