Por segundo año consecutivo, la Convención Internacional de Cómics de San Diego, popularmente conocida como Comic-Con, se celebrará mediante un evento virtual. Este año, no contará con la presencia de Marvel Studios y Warner Bros. Pese a ello, la edición 2021 tendrá varias actividades y paneles importantes para la cultura popular.

Al igual que en la edición anterior, la Comic-Con tomará el nombre de Comic-Con at Home 2021 y será un evento completamente gratuito que podrá disfrutarse del 21 al 25 de julio de 2021. Sin embargo, el inicio oficial está programada para el viernes 23 de julio, desde las 12:00 horas (hora de México y Perú).

Para poder disfrutar de todos los paneles y charlas virtuales de las Comic-Con at Home 20210, deberán acceder al canal oficial de YouTube de Comic-Con. Si deseas ver todo el programa, puedeS entrar al siguiente enlace y consultar el calendario de actividades.

Miércoles 21 de julio

Unmasking Snake Eyes: G.I. Joe Origins

HORARIO: 13:00 – 14: 00 horas (15:00 – 16:00 México y Perú)

”Una mirada al interior de la próxima Snake Eyes: GI Joe Origins, con contenido especial y entrevistas exclusivas con las estrellas Henry Golding, Andrew Koji, Úrsula Corberó, Samara Weaving, Haruka Abe, Iko Uwais, Peter Mensah y Takehiro Hira; así como el escritor de los cómics de GI Joe Larry Hama. Mari Takahashi moderará el panel con el elenco principal de la película mientras discuten cómo dieron vida a esta increíble historia de origen. Los fanáticos selectos que sintonicen el panel tendrán la oportunidad de obtener acceso a una proyección especial de Snake Eyes”

Viernes 23 de julio de 2021

Panel especial de Dragon Ball

HORARIO: 10:00 – 11:00 horas (12:00 – 13:00, México y Perú)

”Desde 1984, la serie Dragon Ball siempre ha traído aventuras emocionantes a los fanáticos de todo el mundo. Damos la bienvenida a los invitados especiales Masako Nozawa (voz de Son Goku), Akio Iyoku (productor ejecutivo de la serie Dragon Ball), Akira Toriyama y Norihiro Hayashida (productor de animación para televisión y películas de Dragon Ball, (incluido Dragon Ball Super : BROLY) mientras discuten sobre la próxima película de Dragon Ball. ¡Habrá muchas noticias emocionantes y no se pierda la actuación musical especial de Hironobu Kageyama!”

Panel de Amazon Prime Video

HORARIO: 11:00 – 13:00 horas (13:00 – 14:00, México y Perú)

“Amazon Prime Video e IMDb TV han unido fuerzas para un panel de múltiples títulos que promete algo extraordinario para cada asistente de Comic-Con at Home. Únete a los showrunners Rafe Judkins (La rueda del tiempo), Hideaki Anno (EVANGELION: 3.0 + 1.01 THRICE UPON A TIME), Nico Entel (S.O.Z. Soldados o Zombies), Sara Goodman (I Know What You Did Last Summer) y a los actores Beth Riesgraf y Noah Wyle (Leverage: Redemption)”

Netflix Panel Amos del Universo: Revelación (Masters of the Universe: Revelation)

HORARIO: 12:00 – 13:00 horas (14:00 – 15:00, México y Perú)

”Netflix y Mattel Television presentan un adelanto exclusivo de la esperada serie animada Masters of the Universe: Revelation. Desde su creación en 1982, la franquicia Masters of the Universe se ha convertido en un fenómeno cultural, que trasciende generaciones y enciende la pasión entre los fanáticos de todo el mundo. Esta nueva serie llena de acción, que sigue a He-Man, Skeletor, Teela y los otros personajes clásicos de la franquicia Masters of the Universe, continúa donde los personajes icónicos lo dejaron hace décadas. Ahora, casi 40 años después, la nueva serie deleitará a los fanáticos de toda la vida y presentará a una nueva generación a Eternia y las emocionantes y heroicas aventuras de los Guardianes de Grayskull. El elenco y los creadores discutirán todas tus preguntas sobre cómo revivir esta querida franquicia”

Crunchyroll Virtual Industry Panel

HORARIO: 13:00 – 14:00 horas (15:00 – 16:00, México y Perú)

”¡Conoce acerca de los últimos y mejores animes y manga que anunciará Crunchyroll de manera exclusiva!”

Rick y Morty

HORARIO: 16:00 – 17:00 horas (18:00 – 19:00, México y Perú)

”Revive lo mejor de la quinta temporada con Dan Harmon (co-creador y productor ejecutivo), Scott Marder (showrunner y productor ejecutivo), Chris Parnell (voz de Jerry), Sarah Chalke (voz de Beth), Spencer Grammer (voz de Summer)”

Sábado 24 de julio de 2021

Fear the Walking Dead

HORARIO: 13:00 – 14:00 horas (15:00 – 16:00, México y Perú)

“Únete al director de contenido de The Walking Dead Universe Scott M. Gimple, los showrunners Andrew Chambliss e Ian Goldberg, y los miembros del elenco Lennie James, Alycia Debnam-Carey, Colman Domingo, Danay García, Jenna Elfman, Karen David, Mo Collins y Christine Evangelista para un panel de discusión sobre lo que vendrá en la séptima temporada. Disfruta de un detrás de cámaras y un primer vistazo exclusivo a la nueva temporada de Fear the Walking Dead, que se lanzará este otoño”

The Walking Dead

HORARIO: 15:00 – 16:00 horas (17:00 – 18:00, México y Perú)

“El elenco y los creadores de The Walking Dead participarán en una discusión moderada de preguntas y respuestas sobre la filmación de la última temporada de la innovadora serie, compartiendo anécdotas detrás de cámaras, información sobre los próximos nuevos episodios y un primer avance de la temporada 11″

Domingo 25 de julio de 2021

Doctor Who

HORARIO: 10:00 – 11:00 horas (12:00 – 13:00, México y Perú)

”El showrunner Chris Chibnall, la decimotercera doctora Jodie Whittaker, Mandip Gill, el nuevo miembro del elenco de Doctor Who, John Bishop y un invitado sorpresa muy especial, compartirán contenido exclusivo de Doctor Who”

Dexter

HORARIO: 13:00 – 14:00 horas (15:00 – 16:00, México y Perú)

”El asesino en serie favorito de Estados Unidos ha vuelto. Actualmente en producción de 10 nuevos episodios, Dexter, se estrena en SHOWTIME este otoño. Únete a Michael C. Hall (Dexter, productor ejecutivo), Clyde Phillips (showrunner, productor ejecutivo), Scott Reynolds (productor ejecutivo), Marcos Siega (productor ejecutivo, director) y el debut de Julia Jones (Angela) en un mesa redonda virtual que incluye un avance exclusivo de la serie”

