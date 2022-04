Una de las actrices que impulsó su carrera gracias a su participación en “Game of Thrones” fue Maisie Williams, quien dio vida a Arya Stark, personaje que se mantuvo con vida hasta el final de la serie.

Aunque muchos fanáticos podrían pensar que la actriz siempre ha visto con los mejores ojos a su personaje, esa idea está lejos de la realidad.

En una entrevista con British GC, Maisie Williams confesó haber terminado resentida con Arya Stark porque cuando la interpretaba experimentaba la pubertad, una etapa que no podía expresar a plenitud a través del personaje.

“Creo que cuando comencé a ser mujer, estaba resentida con Arya porque no podía expresar aquello en lo que me estaba convirtiendo. Después también me molestó mi cuerpo, porque no estaba alineado con la parte de mí que el mundo celebraba”, señaló.

Asimismo, en octubre de 2019, poco después de finalizar la temporada final de “Game of Thrones”, Maisie Williams reveló a Vogue que debido a la caracterización de su personaje llegó a sentir vergüenza de su cuerpo.

“Mi personaje estaba continuamente como disfrazada de chico, con el pelo muy corto y siempre cubierta de polvo. Además, oscurecían mi nariz para que pareciera más ancha y me diera un aspecto más masculino. Además de todo esto, me ponían una especie de faja para que no se notara que mis pechos estaban creciendo. No sé, era horrible estar así durante seis meses al año. Durante algún tiempo me llegué a sentir un poco avergonzada de mi cuerpo”.

Aunque pueda parecer que la actriz observa con desprecio al personaje de Arya Stark y al período que vivió en la producción, Williams deja en claro que disfrutó esa etapa, pero que no es algo que extrañe vivir.

“Lo miro con mucho cariño y con mucho orgullo. Pero… ¿por qué querría hacerme sentir triste por lo más grande que me ha pasado? No quiero asociar eso con sentimientos de dolor”.

Por otro lado, British GC aprovechó para preguntarle a Maisie Williams si volvería a interpretar a Arya Stark, a lo que la actriz respondió que no cierra la puerta a otra oportunidad, pero “tendría que ser en el momento adecuado y con las personas adecuadas”.

Ahora bien, actualmente HBO se encuentra trabajando para lanzar múltiples spin-off de “Game of Thrones” en el futuro, y si la productora desea, quizá pueda crear otra serie que involucre a Arya Stark, contemplando así el regreso de Maisie Williams al universo creado por George R.R. Martin.

Por el momento, los esfuerzos de la compañía están enfocados en su próximo proyecto, “House of the Dragon”, el cual se estrenará el próximo 21 de agosto en HBO Max.

Fuente: Hipertextual