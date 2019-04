¿A qué hora ver "Game of Thrones" en México, España, Estados Unidos, Argentina, Perú y en otros países?

Después de ocho años “Game of Thrones” llega a su fin y los fans al fin descubrirán quién se sentará en el Trono de Hierro y gobernará los Siete Reinos. Asimismo, conocerán el resultado del enfrentamiento entre el Night King (Rey de la Noche) y su ejército de no muertos contra Jon, Daenerys y sus aliados; y si los seres humanos podrán vencer al invierno.

HBO no ha revelado ningún detalle sobre lo que sucederá en los últimos seis episodios de la ficción, además el equipo de producción se encargó de tomar todas las medidas de seguridad para evitar las filtraciones, desde drones sobrevolando los lugares de rodaje hasta crear varios finales falsos.

De momento, solo se sabe que la octava y última temporada de "Game of Thrones" será estrenada este domingo 14 de abril a nivel mundial por HBO -y MAX- en los siguientes horarios:

HORARIOS PARA VER EL EPISODIO 1 DE LA TEMPORADA 8 DE "GAME OF THRONES"

Estados Unidos: 9:00 p.m. (Hora del este)

Perú: 8:00 pm

México: 8:00 pm

Panamá: 8:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Colombia: 8:00 pm

Venezuela: 9:00 pm

Chile: 10:00 pm

Argentina: 10:00 pm

Bolivia: 9:00 pm

Uruguay: 10:00 pm

Paraguay: 10:00 pm

España: 3:00 am del lunes 15 de abril

Brasil: 10:00 pm

Costa Rica: 7:00 pm

Cuba: 8:00 pm

Guatemala: 7:00 pm

Honduras: 7:00 pm

Nicaragua: 7:00 pm

VER ONLINE

HBO GO y HBO Now: HBO GO te permite acceder GRATIS a su catálogo y disfrutar el contenido por un mes. Pasado este periodo de prueba el usuario es libre de cancelar la suscripción. Estos son algunos precios de la suscripción mensual:

Perú: 31.90 soles al mes.

México: 149 pesos al mes.

Colombia: 29.900 pesos al mes.

Ecuador: 12,99 dólares al mes.

Estados Unidos: 14.99 dólares al mes (HBO Now)

TÍTULO Y DURACIÓN DE LOS EPISODIOS DE LA TEMPORADA FINAL

HBO aún no ha publicado los títulos oficiales de los episodios la octava temporada de “Game of Thrones”, pero acuerdo a información que comparten los fans en las redes sociales estos serían los títulos de los seis últimos capítulos:

Temporada 8, episodio 1: Winter is Here (El Invierno está aquí)



Fecha de estreno: domingo, 14 de abril a las 9:00 p.m. (EE.UU.; ET/PT)

Duración estimada: 0:54

Temporada 8, episodio 2: The Rightful Queen (La Reina Legítima)



Fecha de estreno: domingo, 21 de abril a las 9:00 p.m. (EE.UU.; ET/PT)

Duración estimada: 0:58

Temporada 8, episodio 3: Winterfell (Invernalia)



Fecha de estreno: domingo, 28 de abril a las 9:00 p.m. (EE.UU.; ET/PT)

Duración estimada: 1:22

Temporada 8, episodio 4: Exodus (Éxodo)



Fecha de estreno: domingo, 5 de mayo a las 9:00 p.m. (EE.UU.; ET/PT)

Duración estimada: 1:18

Temporada 8, episodio 5: Ice and Fire (Hielo y Fuego)



Fecha de estreno: domingo, 12 de mayo a las 9:00 p.m. (EE.UU.; ET/PT)

Duración estimada: 1:20

Temporada 8, episodio 6: A Dream of Spring (Un Sueño de Primavera)