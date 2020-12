En unos meses iniciará el Año Nuevo Chino, exactamente el 12 de febrero de 2021, fecha central del Festival de Primavera en el país asiático. Este día se da inicio al año del Buey de Metal, que beneficia a los nacidos bajo este signo del Horóscopo Chino, es decir, las personas que nacieron en 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997 y 2009.

Para saber lo que le depara a cada signo del zodíaco, la conocida astróloga argentina Ludovica Squirru Dari compartió sus predicciones en su libro “Horóscopo chino 2021″, donde resalta que el Buey -o Búfalo- representa el orden, la disciplina, el esfuerzo, el trabajo y los cambios sistemáticos que seguirá atravesando el planeta.

En su libro, Squirru Dari comparte sus predicciones para este periodo y, además, aconseja, cómo afrontar cualquier vicisitud del nuevo año.

CONSEJOS PARA CADA SIGNO DEL HORÓSCOPO CHINO

PARA EL BUEY

Personas nacidas en los años: 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Al ser su año destacará por encima del resto de signos. Pero el comienzo será muy difícil. El Buey necesitará terapias alternativas para aceptar el cambio y tomar decisiones. También se despedirá de seres queridos, tendrá que aprender a perdonarse y saldar rencores amorosos.

Ludovica Squirru aconseja que cada vez que estés a punto de rendirte, recuerdes que tu mayor virtud es tu gran capacidad de empuje. Atento a los sentimientos de superioridad y tendencias autoritarias. En mayo tendrás que aflojar un poco con las exigencias laborales. Busca personas que levanten tu ánimo.

En junio, la especialista aconseja que el Buey explote su energía sexual. En agosto tendrás buenas noticias, será un mes para relajarte y disfrutar un poco de la vida.

Personas nacidas en los años: 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 (Foto: Freepik)

PARA LA RATA

Personas nacidas en los años: 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

El año de la Rata acaba en febrero de 2021. Este 2020 ha sido difícil para las personas nacidas bajo este signo. Por ello, tendrán que reacomodarse y controlar la empatía para llegar a acuerdos en este mundo narcisista. En el año del Buey, la Rata podrá tener mayor estabilidad emocional, más seguridad y equilibrio para activar sus ideas y ponerlas en práctica.

Tendrás oportunidades de escuchar nuevas propuestas laborales y en el amor, concretarás el sueño de la familia, adoptarás o tendrás hijos.

Ludovica Squirru aconseja a la Rata que no firme papeles importantes en mayo, pues será un mes conflictivo en lo comercial. En agosto recarga tus baterías para imponerte en cualquier debate. Septiembre es un buen mes para disfrutar de encuentros amorosos y conquistar, mientras que en octubre y noviembre deberás controlar tu tiempo en las redes sociales.

Para las Ratas más jóvenes en los meses de fin de año, noviembre y diciembre, los estudios traerán dolores de cabeza. Tendrás que esforzarte para aprobar tus exámenes.

En el año del Buey, la rata podrá tener mayor estabilidad emocional, más seguridad y equilibrio para activar sus ideas y ponerlas en práctica (Foto: Freepik)

PARA EL TIGRE

Personas nacidas en los años: 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

El año que pasó lo ayudó a encontrarse consigo mismo, con su verdad interior, dejándolo listo para poner su vocación de servicio a disposición de la comunidad. Será un año de conflictos con mujeres jóvenes, ya sea por amores mal correspondidos o por amistades fallidas.

Ludovica Squirru te dice, Tigre, que te vuelques a la naturaleza y que desintoxiques tu sistema digestivo, pulmonar y urinario. Enero y febrero serán meses para retirarte y descansar, incluso para replantear tu vida laboral. Marzo te traerá amor. Estarás más proclive a recuperar lazos afectivos y de amistad a partir de julio. Haz ejercicio, mueve el cuerpo y controla lo que comes.

Personas nacidas en los años: 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 (Foto: Freepik)

PARA EL CONEJO

Personas nacidas en los años: 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999

Este año, el Conejo tiene muchas posibilidades de reinventarse, cumplir con asignaturas pendientes, reencauzar negocios, convocar socios para sus emprendimientos sociales y hasta de dar trabajo a otras personas.

El Consejo ejercitará nuevas habilidades de liderazgo y tendrá una fuerza inusitada para trabajar inspirado en el Buey. Enfrentará problemas legales por juicios o herencias, pero con su diplomacia tendrá posibilidades de salir airoso.

No te preocupes si no empieza del todo bien el año, cualquier confusión en aspectos sentimentales es solo efecto de la transición entre la Rata y el Buey. A partir de marzo todo comenzará a acomodarse. En junio empezará una racha de felicidad gracias al Caballo, que te traerá mucha energía, además de buenas noticias y satisfacciones. Sin embargo, desde julio empezarán nuevamente las complicaciones con sobrecarga de tareas y mucho cansancio que sentirás hasta octubre. Aprovecha para recuperar amistades y la buena energía que tendrás hasta diciembre.

El Consejo ejercitará nuevas habilidades de liderazgo y tendrá una fuerza inusitada para trabajar inspirado en el Buey (Foto: Freepik)

PARA EL DRAGÓN

Personas nacidas en los años: 904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Su radar y salud privilegiada le permitieron al Dragón atravesar la pandemia, la crisis humanitaria, los colapsos económicos y el desconcierto con entereza. El Buey le ayudará a salir de la oscuridad, te llevará a la libertad y a la alineación con la verdad. Este año traerá competencia, trabajo con esfuerzo, males de amores que afectarán más a las mujeres dragonas.

Los más jóvenes del signo enfrentarán varios problemas de relación como, abandono, indiferencia, y aunque en febrero te sientas muy solicitado, te resultará difícil retornar a la vida social. Abril, que es tu mes, te pondrá impaciente y con ganas de estallar. Deberás aprender a comprenderte a ti mismo y frenar a tiempo para preservar tus afectos. Julio, agosto y septiembre serán meses para reordenarte, descansar y reflexionar. En general será un año de vaivenes en el amor, a menos que hables con la verdad.

Este año traerá competencia, trabajo con esfuerzo, males de amores que afectarán más a las mujeres dragonas (Foto: Freepik)

PARA LA SERPIENTE

Personas nacidas en los años: 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

El Buey te traerá paz, armonía y muchos planes, algunos imposibles y otros con muchas oportunidades de concretarse. Lograrás mayor estabilidad emocional, harás buenas relaciones con gente del extranjero, sanarás vínculos y, sobre todo, desarrollarás bastante buen humor. Será un año para compartir logros, alimentos, viajes, sabiduría y su maestría. La Serpiente podrá tener hijos propios, simbólicos o adoptivos y experimentará una felicidad inusitada en este año.

Ludovica Squirru aconseja cuidar tu salud. Si se te presenta la oportunidad de viajar, no lo dudes. Enero, febrero y marzo son meses que tienen la inercia del año de la Rata, así que puedes querer estar más bien aislada. En mayo, tu mes, sentirás mucha ansiedad, así que deberás estar más cautelosa y tal vez pedir ayuda profesional. Junio, agosto, septiembre y octubre son meses en los que te sentirás más plena en el amor y en concreciones laborales. En noviembre y diciembre enfrentarás problemas con la autoridad y estarás propensa a accidentes.

Personas nacidas en los años: 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 (Foto: Freepik)

PARA EL CABALLO

Personas nacidas en los años: 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

La familia será clave este año para los Caballos y ocuparán un lugar que hasta ahora se negaban: el de cuidadores. Se harán cargo de sus padres, hermanos, pareja e hijos con mayor responsabilidad. Deberán tomar decisiones drásticas: mudanzas, nuevos acompañantes. Tendrá oportunidades de descansar en la naturaleza, reparar a quienes hizo daño, establecer vínculos sanadores con sus familiares.

El consejo de Ludovica Squirru para el Caballo es que cuide mucho su salud, que se rodee de amigos como la Cabra, el Tigre, el Perro y el Conejo. Trabaja en equipo para que cuando te sientas cansado sean los otros los que te ayuden a seguir adelante en los proyectos comunes.

Hasta junio buscarás el contacto humano, atraerás felicidad y disfrutarás de la buena compañía, aunque en abril experimentes algunos problemas amorosos. En junio recuperarás la alegría en las relaciones interpersonales y en septiembre sentirás una gran comunicación con los demás.

Tendrá oportunidades de descansar en la naturaleza, reparar a quienes hizo daño, establecer vínculos sanadores con sus familiares (Foto: Freepik)

PARA LA CABRA

Personas nacidas en los años: 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

El 2021 será un año de cambios. La Cabra cerrará ciclos en lugares, abrirá compuertas solidarias, enraizará en nuevos territorios. Encontrará alegría, formará una familia con su propia tribu de amigos, socios y benefactores que la alentarán en sus planes. Todo esto con una cuota de sabia inocencia.

Enero todavía no tendrá una gran influencia bufalina de modo que sentirás más conmoción que logros concretos. En marzo reforzarás tu salud y harás bien en incorporar alimentos vegetales de hoja. A partir de mayo sentirás la influencia mayor del Buey y es posible que no reacciones de manera constructiva.

Los meses en que las cabras estarán al tope de su energía serán noviembre y diciembre cuando dejarán de atajar problemas y encontrarán grandes oportunidades de echarse a disfrutar.

Personas nacidas en los años: 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 (Foto: Freepik)

PARA EL MONO

Personas nacidas en los años: 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

El Mono siempre se debate entre el deber y el placer, la autonomía o la integración, el aislamiento o la extroversión. Este año buscará la calma, la naturaleza, el trabajo más estable y más organizado. Cumplirá horarios y se convertirá en un líder positivo en su entorno laboral, ayudará a los sobrevivientes de la pandemia a organizarse física y mentalmente.

Tendrá que decidir cuáles son sus prioridades: la familia, el trabajo, la salud o el bienestar económico, porque se sentirá muy demandado en todos los aspectos. Cuida tu salud, Mono, baja de la palmera y acaricia a tu amado, acepta que necesitas un hogar confortable.

En enero y febrero disfrutarás de un bienestar económico, pero no dilapides tus ahorros, guárdalos. En abril, los Monos más jóvenes no tendrán paciencia para imposiciones externas, se abocarán al ocio y al disfrute; en cambio, los más maduros no se animarán a desafiar sus responsabilidades en la sociedad. En mayo aumentarán todos en ansiedad y nerviosismo, aparentemente sin motivo alguno. El resto del año harías bien en cultivar el equilibrio.

Personas nacidas en los años: 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 (Foto: Freepik)

PARA EL GALLO

Personas nacidas en los años: 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

El Gallo se reinventará en la pospandemia de todas las crisis que le tocó enfrentar: matrimoniales y laborales. Se lo propondrá y lo conseguirá: encontrará una forma de generar su propio sustento y mejorará su vida familiar. Después de muchos años, sentirá que pisa firme sobre lo construido, encontrará cauce para su verdadera vocación y pondrá en acción sus ideas de cambio.

El consejo que da Ludovica Squirru para los Gallos es que ejercite sus cualidades de liderazgo, específicamente si eres un gallo mujer y nunca te habías animado a activarlas. Eso sí, cuida tu salud, especialmente la digestiva, apostando a planes de alimentación integrales.

Enero será un mes para cerrar proyectos empezados. En febrero notarás realmente que se empiezan a cumplir tus expectativas, pero no te distraigas. En junio, los adolescentes gallos estarán muy enamoradizos: elige bien. Si sigues todas las recomendaciones, llegarás a diciembre en armonía, especialmente dentro de tu familia.

El cambio, que experimentas, te convierte en una persona más humilde, capaz de pedir perdón o de perdonar y estarás dispuesto a empezar de cero (Foto: Freepik)

PARA EL PERRO

Personas nacidas en los años: 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Será un año de replanteos para los Perros que se quedaron sin energías en el año de la Rata. El año que pasó fue duro en materia económica, tuvo que hacer de todo para sobrevivir y garantizar el sustento de sus cachorros; el Buey le trae sosiego a sus preocupaciones, le renueva las esperanzas, lo llena de entusiasmo por nuevos proyectos.

Desintoxica tu organismo; estudia una nueva carrera, transmite tus propios conocimientos a otros, dedícate a la docencia.

Enero y febrero serán meses para centrarte en tu salud mental, física y espiritual. Marzo aumentará tu seducción y su carisma, pero no descuides tu salud. En abril, mayo y junio te someterán a situaciones complejas que te obligarán a echar mano de recursos espirituales para poder sobrellevarlas y entrar a julio, el peor mes del año, con entereza.

Personas nacidas en los años: 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 (Foto: Freepik)

PARA EL CHANCHO

Personas nacidas en los años: 1911, 1923, 1935, 1947, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

En el año del Buey recuperará su capacidad organizativa, reformulará su método de trabajo y aportará soluciones innovadoras a su comunidad. Sin embargo, sus esfuerzos apenas le otorgarán lo necesario para vivir. No es una temporada para soñar más allá del día a día, si aprende a disfrutar del aquí y ahora logrará ser feliz.

Chancho, déjate llevar por el impulso del Buey hacia el orden y la familia; quizá sea lo que venías buscando hace tiempo. Cuida lo que entra y lo que sale de tu boca, es decir, lo que comes y lo que dices, así evitarás problemas y mantendrás la salud de tu cuerpo y psiquis.

En enero empezarás a sentirte con más energía, los más jóvenes tal vez estén un poco rebeldes pero para bien, en sintonía con los cambios que reclama el planeta. Febrero y marzo son meses para valorar la soledad, aprender del enojo y a controlar los impulsos. Abril ya te traerá más ganas de estar con los demás y de desarrollar la empatía y tu tradicional alegría. Cuida tu salud cardíaca y desde junio aprende a soltar las preocupaciones. Septiembre es un mes para que los mayores del signo se cuiden, especialmente haciendo chequeos médicos, y en noviembre y diciembre abandona tu vocación de salvar al mundo entero para mirar hacia adentro.

Cerdo. Tus energías se desbordarán y eso se reflejará en tu buena salud y estado de ánimo. Gracias tus capacidades, en el trabajo obtendrás buenos resultados, y en el amor, aunque podrías sufrir algunos desengaños, sabrás recomponerte rápidamente. (Foto: Shutterstock)

MÁS SOBRE HORÓSCOPO

VIDEO RECOMENDADO

Horóscopo de hoy viernes 25 de diciembre del 2020: consulta aquí qué te deparan los astros