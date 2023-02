¿How to watch Super Bowl o cómo ver el Super Bowl? Es la pregunta más frecuente de hoy, ya que estamos a pocas horas del evento deportivo más grande del mundo, que tendrá como protagonistas a los Kansas City Chiefs vs Philadelphia Eagles desde Phoenix. Si no tuviste suerte de estar dentro del State Farm Stadium, entonces te damos una guía a detalle para saber todos los datos importante sobre este juego, que inicia a las 18:30 horas ET.

¿Andy Reid, Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs levantarán el Trofeo Lombardi por segunda vez en cuatro años? ¿Puede Jalen Hurts llevar a los Philadelphia Eagles al segundo título de la franquicia, ganando su primer anillo en el proceso? ¿Qué jugadores brillarán este domingo en el escenario más grande del juego en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona?

Tanto Andy Reid, el técnico de los Chiefs, como Nick Sirianni, el entrenador de los Eagles, organizaron unas sesiones de entrenamiento muy ligeras y suaves en las que se centraron sobre todo en reforzar el aspecto mental y táctico de sus jugadores.

¿Quiénes juegan el Super Bowl LVII?

Los equipos se determinaron después de que se jugaron los juegos de campeonato de la AFC y la NFC el 29 de enero. Los Kansas City Chiefs se enfrentaron a los Cincinnati Bengals para representar a la AFC en el Super Bowl. Mientras tanto, los Philadelphia Eagles y los San Francisco 49ers lucharon en el campo para defender a la NFC. Al final, los Chiefs se ganaron su lugar en el gran juego donde jugarán contra los Eagles.

¿Cuándo juegan Chiefs – Eagles en vivo por el Super Bowl?

El Super Bowl 2023 o el Super Bowl LVII se realizará el próximo domingo 12 de febrero desde las 18:30 hora del Este. De esta manera, siempre es bueno saber que las puertas del estadio se abrirán horas antes para seguir un orden y el partido tiene una duración aproximada de 3 a 4 horas, incluyendo el Half Time.

¿A qué hora juegan el Super Bowl en vivo?

En Estados Unidos, el Super Bowl en vivo – Chiefs vs Eagles inicia a las 18:30 horas

En México, el Super Bowl en vivo – Chiefs vs Eagles inicia a las 17:30 horas

En Perú, el Super Bowl en vivo – Chiefs vs Eagles inicia a las 18:30 horas

En Ecuador, el Super Bowl en vivo – Chiefs vs Eagles inicia a las 18:30 horas

En Colombia, el Super Bowl en vivo – Chiefs vs Eagles inicia a las 18:30 horas

En Venezuela, el Super Bowl en vivo – Chiefs vs Eagles inicia a las 19:30 horas

En Bolivia, el Super Bowl en vivo – Chiefs vs Eagles inicia a las 19:30 horas

En Argentina, el Super Bowl en vivo – Chiefs vs Eagles inicia a las 20:30 horas

En Chile, el Super Bowl en vivo – Chiefs vs Eagles inicia a las 20:30 horas

En Uruguay, el Super Bowl en vivo – Chiefs vs Eagles inicia a las 20:30 horas

En Paraguay, el Super Bowl en vivo – Chiefs vs Eagles inicia a las 20:30 horas

En Brasil, el Super Bowl en vivo – Chiefs vs Eagles inicia a las 20:30 horas

En España, el Super Bowl en vivo – Chiefs vs Eagles inicia a las 00:30 horas (lunes)

¿Dónde se juega el Super Bowl?

Los fanáticos inundarán el State Farm Stadium para el gran juego de este año. Este escenario está ubicado en la ciudad de Glendale, Arizona, Estados Unidos. Alberga los partidos que disputa como local los Arizona Cardinals y tiene una capacidad para 63,400 espectadores. Además, fue inaugurado el 1 de agosto de 2006 con el nombre de Cardinals Stadium, aunque en septiembre de ese mismo año la Universidad de Phoenix adquirió los naming rights del estadio, que pasó a denominarse University of Phoenix Stadium.