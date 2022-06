Uno de los programas que ofrece el Departamento de Prosperidad Social (DPS) de Colombia es el Ingreso Solidario, que busca beneficiar a las familias más vulnerables del país con un subsidio bimestral.

De acuerdo a las cifras entregadas por la entidad, se han destinado 7.3 billones de pesos para entregar la ayuda a más de 3 millones de beneficiarios.

Ahora bien, el Gobierno de Colombia anunció que a partir de julio los pagos serán diferenciados. En otras palabras, el dinero que recibirán las familias dependerá de su categoría en el Sisbén IV y el número de personas que conforman el hogar.

De acuerdo con Prosperidad Social, los pagos se harán de la siguiente manera:

Familia en categoría grupo A con 1 habitante recibirá $400.000

Familia grupo B con 1 habitante recibirá $380.000

Familia grupo A con 2 habitantes recibirá $440.000

Familia grupo con 2 habitantes recibirá $396.000

Familia grupo A con 3 habitantes $480.000

Familia grupo B con 3 habitantes $412.000

Familias con 4 o más habitantes que pertenezcan al grupo A recibirán $520.000 y las del grupo B $428.000.

Por su parte, los beneficiarios que estén en la categoría del grupo C del Sisbén, sin importar la cantidad de habitantes del hogar, seguirán recibiendo $380.000 cada dos meses.

¿CUÁNDO SE REALIZARÁN LOS PRÓXIMOS PAGOS DEL INGRESO SOLIDARIO?

El pago correspondiente a mayo y junio se entregó entre el 18 de mayo y 6 de junio. El próximo pago del Ingreso Solidario llegará en la tercera semana de julio, basándonos en el calendario entregado por Prosperidad Social al definir que los giros se harán de manera bimensual.

Cuarto pago del 2022: tercera semana de julio.

Quinto pago del 2022: segunda semana de septiembre.

Sexto pago del 2022: segunda semana de noviembre.

¿CÓMO SABER SI SOY BENEFICIARIO DEL INGRESO SOLIDARIO?

Para consultar si una persona es beneficiario del programa, primero deberás registrarte en la página web de Ingreso solidario, y luego deberás realizar los siguientes pasos:

Ingresa a la página web https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/

Haz clic en el botón “Consulta de beneficiarios”.

Coloca los siguientes datos: tipo de documento, número del documento, primer nombre, primer apellido y fecha de expedición del documento.

Haz clic en el cuadro “No soy un robot” para validar que no se trate de un ciberdelincuente.

Luego haz click en el botón “Consultar”. El sistema preguntará si desea consultar si es beneficiario con el número del documento ingresado, lo cual debe aceptar.

Finalmente, la pestaña se ampliará y aparecerá la información que confirma si es beneficiario, el nombre y la entidad o modo en la que recibe los pagos mensuales.

¿QUÉ PASARÁ CON EL PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO AHORA QUE GUSTAVO PETRO FUE ELEGIDO COMO PRESIDENTE?

Concretamente, no se sabe. No obstante, el electo mandatario habló en campaña que un subsidio por debajo de la línea de pobreza en Colombia no es ayuda suficiente, así que el valor del programa subiría.

Fuente: Marca