El Ingreso Solidario es una alternativa de apoyo económico para todo Colombia que se ha visto afectada por la pandemia del coronavirus. De esta manera, cada familia tendría como beneficio recibir por parte del programa el depósito de un pago de $320.000 pesos. En la siguiente nota te contamos todos los detalles para que sepas si eres beneficiario y todo sobre el Giro 18 y 19.

Luego de aprobación de la reforma tributaria, el Ingreso Solidario continuará en vigencia ya que se incluyó la extensión y ampliación del programa. Es decir, desde marzo y abril del 2022 pasará de 3 millones a 4,1 millones de hogares. Pese a que Prosperidad Social ha dado tranquilidad respecto a la entrega del subsidio, existen muchos beneficiarios que aún tiene dudas sobre las fechas.

¿CUÁNDO PAGARÁN EL GIRO 18 Y EL GIRO 19?

Si bien no hay una fecha exacta que se haya confirmado hasta el momento respecto a cuándo estará disponible el próximo giro de Ingreso Solidario, hace algunas semanas atrás la directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Susana Correa, dijo que los beneficiarios recibirían durante la tercera semana de octubre los dos pagos acumulados (aproximadamente estaría llegando el 18 y 19).

“Actualmente, trabajamos con el Ministerio de Hacienda en el traslado presupuestal que se deriva de la aprobación de la Ley de Inversión Social. Por ello pagaremos de forma acumulada los ciclos de los meses de septiembre y octubre”, declaró Susana Correa sobre el subsidio acumulado.

Gracias a los recursos que nos brinda la #LeyDeInversiónSocial, recientemente sancionada por el presidente @IvanDuque, desde @ProsperidadSocial trabajamos con @minhacienda para pagar de forma acumulada el ciclo 18 y 19 en la tercera semana de octubre, por $320 mil pesos. pic.twitter.com/Xk4R193Bjz — Susana Correa (@SusanaCorreaBor) September 30, 2021

¿CÓMO SABER SI SOY BENEFICIARIO DE INGRESO SOLIDARIO?

Lo primero que debes hacer para saber si eres uno de los beneficiarios del subsidio que otorga el gobierno es seguir los siguientes pasos.

Ingresa a la página web https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/ Clic en la pestaña “Consulta giros y beneficiarios en proceso”. Ingresa tu tipo de documento. Coloca el número de documento. Escribe tu primer nombre. Escribe tu primer apellido. Selecciona la fecha de expedición de tu documento. Activa la casilla de verificación. Clic en el botón “Consultar” y listo.

¿CUÁNTO ES EL MONTO DEL GIRO 18 Y 19 DEL INGRESO SOLIDARIO?

Los beneficiarios adscritos a este programa social recibirán un total de $320.000 correspondientes a los pagos de los meses de septiembre y octubre. El monto del subsidio que entrega el gobierno a las familias vulnerables es de $160.000 mensuales hasta diciembre de 2022

¿CÓMO SABER SI TENGO LOS GIROS 18 Y 19 EN MOVII Y DAVIPLATA?

Para consultar en MOVii y DaviPlata si ya tengo los giros 18 y 19 del Ingreso Solidario Colombia, lo primero es ingresar a la tienda de aplicaciones de su celular. Luego descargue MOVii y registre su número de teléfono. Después tendrá que ingresar un código de seguridad que le llegará vía SMS. Finalmente escoge su tipo de documento y tome una fotografía al código de barras de su cédula.

CÓMO COBRAR INGRESO SOLIDARIO

Siga los siguientes pasos para cobrar el subsidio: Primero verifique el mensaje de texto que llegará a su celular indicando la fecha en qué puede realizar el cobro. EL siguiente paso es acercarse a los puntos autorizados para retirar el monto asignado. Si tiene una cuenta bancaria recibirá la transacción de manera automática y no de tenerla, el pago se podrá recibir en SuperGIROS y su red aliada.

¿QUÉ PASA SI NO RETIRO EL DINERO?

El monto total se acumula si por algún motivo tuvo un inconveniente o no pudo realizar el cobro del subsidio de Ingreso Solidario, pero no podrá cobrar el dinero si se acumulan tres entregas seguidas, ya que de lo contrario será suspendido del programa y no recibirá los $160.000 del bono. Si tiene una duda o una consulta adicional podrá ingresar a la página oficial del programa Prosperidad Social.