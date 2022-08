James Rodríguez ofreció este miércoles una entrevista para el programa español “El Chiringuito”, donde habló sobre su situación actual, la Selección de Colombia y mucho más.

Cuando se le consultó sobre su futuro, el futbolista que actualmente juega en Qatar señaló que desea cambiar de aires: “No sé lo que va a pasar. Opciones hay, solo que vamos contra el tiempo. Ya cierran el mercado, no tengo claro cuando, pero si me tengo que quedar será un año más”.

Luego comentó cuál es el problema que le impide moverse rápido en el mercado de pases: “Mi situación, lo que pasa es el tema del salario. Todos los equipos quieren fichar jugadores jóvenes ya tengo 31. Para los equipos que fichen un jugador de 31 años ellos son los que quieren poner todas las condiciones. El fútbol también cambió. Todos los equipos buscan jugadores físicos, que corran más de lo que juegan, jóvenes”.

Por otro lado, teniendo en cuenta su pasado en España con el Real Madrid, uno de los presentadores del programa le consultaron si jugaría en el Valencia, a lo que respondió afirmativamente.

Incluso, cuando concluyó la entrevista, James escribió en Twitter: “Gracias a todos por su palabras y su cariño”.“#ElValencianismoQuiereAJames”.

Por otra parte, se le preguntó si volvería a jugar en Colombia. “Por ahora no lo tengo contemplado, me gustaría ayudar más como gestor”, dijo. Y cuando se le planteó ir a la MLS, señaló que le parece una buena opción. “No pensando en ir a retirarme. El próximo mundial será allá y han contratado jugadores jóvenes”, añadió.

¿QUÉ OPINÓ JAMES RODRÍGUEZ RESPECTO AL MUNDIAL DE QATAR 2022?

Respecto al Mundial, expresó su tristeza de que su país no esté presente: “Yo me levanto acá, veo las banderas y no veo la de Colombia. Eso me golpea acá en el corazón”.

Asimismo, manifestó que pudo haber ayudado más en las Eliminatorias. “Yo no estuve en la Copa América y luego me perdí una fecha triple. Estuve en los últimos cuatro partidos. Si hubiera estado más, de pronto habría podido ayudar. Me dolió mucho el partido contra Perú, los tuvimos ahí y acabamos perdiendo”, dijo.

¿QUIÉN VA A GANAR EL BALÓN DE ORO SEGÚN JAMES RODRÍGUEZ?

El colombiano señaló que Karim Benzema sería el vencedor. No obstante, luego se le consultó sobre quién considera mejor entre Robert Lewandowski o Karim Benzema, ya que jugó con ambos. “Pongo a Lewandowski adelante y a Benzemá un poco más atrás. Pero prefiero a Karim”, dijo.

¿QUIÉN ES EL FAVORITO DE JAMES RODRÍGUEZ PARA GANAR LA LIGA COLOMBIANA?

De acuerdo con el periódico El Tiempo, el mediocampista se inclinó por Millonarios como favorito. “Millonarios viene haciendo las cosas bien, juega bien y tiene un técnico con buena idea”, señaló.