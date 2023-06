Jenna Ortega, la actriz que protagoniza la serie “Merlina” de Netflix, reveló algunos detalles sobre cómo toma las críticas provenientes de las redes sociales, las cuales algunas veces pueden ser muy duras y pueden afectar la vida de algunas personas.

¿Por qué a Jenna Ortega no le gustan las redes sociales?

En una entrevista con Elle Fanning, la intérprete definió a las redes sociales cómo tóxicas y no pudo contener las lágrimas. Al parecer, a la actriz le ha afectado en algunas ocasiones los comentarios de los usuarios de las diversas plataformas.

Gracias a su rol protagónico en “Merlina”, la exitosa serie de la plataforma de streaming Netflix, Jenna Ortega se convirtió en una sensación en las redes sociales y el internet. En este sentido, la actriz se popularizó específicamente por su popular baile en la serie. La mencionada coreografía fue recreada por miles de usuarios en TikTok, Instagram y Youtube, quienes usaron el tema “Bloody Mary” de Lady Gaga como musicalización, según recuerda Sensacine.

Las raíces latinas de Jenna no solo hicieron que se vuelva popular en Norteamérica, sino también en Latinoamérica. En la actualidad, se encuentra en el pico más alto de su carrera actoral. Sin embargo, las críticas nunca faltan y siempre buscan resaltar lo malo por encima de todo lo bueno que uno puede hacer.

Ortega reveló a Elle Fanning en el programa Variety lo difícil que es ser famosa y estar en los ojos de todo el mundo a través de las redes sociales. A su corta edad, su vida ha cambiado totalmente, dando un giro de 360 grados de la noche a la mañana.

“Lo que le hacen a cualquier persona de nuestra edad, es un juego de comparación. Influye en la mentalidad de lo que esté en tendencia. Es muy manipulador. Después del programa, estoy muy nerviosa por publicar o incluso decir algo allí o incluso ser yo mismo”, comenzó la protagonista de “Merlina”. “Debido a que tiendo naturalmente a ser sarcástico o seca, es muy fácil para mí encontrarme en problemas”, agregó la intérprete.

“A veces quisiera ser divertida en mi Instagram. A veces pienso ‘podría decir algo muy divertido’, pero me detengo porque pienso ‘No puedo, la gente no lo va a entender, no va a funcionar’”, acotó Fanning durante la charla.

“Es algo tan difícil de equilibrar. Porque, ¿cómo ser honesto sin poner en peligro su propia salud y seguridad? Es muy fácil sentirse casi fuera de control”, recalcó Jenna, quien no pudo contener las lágrimas.

Se ha conocido que, en varias ocasiones, la también actriz de Scream 6, ha expresado lo difícil que le es lidiar con estas críticas de personas anónimas, que solo juzgan su trabajo, sin importarles cómo se puede sentir una persona.

“Todavía tengo este impulso realmente intenso de ser humano, honesto y auténtico. Otra cosa sobre esta industria es que te pones frente a una cámara y la gente quiere que seas otra cosa, donde te piden “Tener más energía” o “¿Podrías sonreír?” y se siente asqueroso. Y no quiero sentirme asquerosa. Prefiero que la gente me vea llorar y hacer lo que sea, que ser algo que no soy”, sentenció la también actriz de “X”.

¿Qué le piden siempre los fanáticos?

La joven artista reveló que estaba cansada que los fanáticos siempre le pidan la misma coreografía. Además, la presión mediática fue tan grande que decidió cerrar todas sus redes sociales por un periodo de tiempo. También manifestó que le gustaría tomarse unas vacaciones alejada de la industria cinematográfica para que pueda descansar mentalmente. Es decir, piensa priorizar su estado de salud por encima de su vigencia como actriz. En otros casos, otros actores preferirían sacarle el jugo al momento sin importar el desgaste físico y emocional.