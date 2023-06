Luego de observar su interpretación como el Rey Tritón en el estreno del live action de “La Sirenita”, el actor español Javier Bardem respondió las preguntas de sus compañeros de reparto.

Halle Bailey, la intérprete de Ariel, y Jonah Hauer-King, el nuevo príncipe Eric, quienes han causado sensación en el remake de Disney, le preguntaron algunos detalles poco conocidos de su rol en la película.

Antes del estreno de la cinta, se realizaron dos entrevistas en Londres y Madrid, donde el medio español Fotogramas le pidió a los actores que le pregunten a Bardem lo que deseen.

Inmediatamente Jonah le formuló la siguiente pregunta: “Hay un momento en la película en el que tiene que salir del agua, y, antes de eso, lo que los espectadores no ven, es todo el tiempo que tuvo que estar debajo del agua. No sé cuánto tiempo tuvo que estar... No me acuerdo. ¿Estuvo como un minuto?”, comentó.

Bailey comentó que creía que sí estuvo un buen rato, por lo que el actor le consultó a Bardem cómo fue esa experiencia para el actor. “¡Esa es una buena pregunta! Quiero saber eso yo también”, secundó la interrogante Halle.

A pesar de que la película no se rodó debajo del mar, sino con un avanzado equipo audiovisual, el cual le permitió a Bailey realizar sus escenas como Ariel en la película de Disney, sí hubo momentos en donde el elenco tuvo que usar ropa de baño.

En este sentido, Javier Bardem mencionó que la parte más difícil para él fue grabar escenas con agua de verdad. “Estábamos en Cerdeña, en un lugar hermosísimo, y llevaba encima la armadura, el tridente, la corona...”, iniciaba comentando el actor sobre el arsenal de maquillaje y vestuario con los que cargó para dar vida a Tritón. “Teníamos que llegar a una parte del mar que cubriese, pero que tuviese suficiente superficie como para poder apoyarte. Y eso llevo un rato, porque la cámara estaba muy lejos y tenía que acercarse hasta donde yo estaba”, señaló.

Fue en este momento del rodaje cuando la cosa se complicó para el artista español: “Primero salía una especie de burbujas y luego salía yo. Consistía en que estuviese debajo del agua casi dos minutos, 90 segundos aproximadamente. Tenía una cuerda en la mano que me habían dado y, cuando me la quitaban, yo salía a la superficie muy lentamente. Y el lentamente era lo que más me costaba”, reveló el actor, que recuerda lo que pensaba mientras aguantaba la respiración debajo del agua: “¡Soy el rey del mar, no puedo salir ahogándome!”, sentenció.

A pesar de que “La Sirenita” ha cometido el mismo error de otros remakes de Disney, como “El Rey León” o “La Bella y la Bestia”, su resultado final es exitoso. Ahora, conforme pasa el tiempo, se van conociendo más detalles sobre esta nueva versión, como antecedentes del rodaje, detrás de cámaras, anécdotas de los autores, entre otros aspectos que el espectador desea saber.