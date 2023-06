“The Flash” es una de las cintas de ficción sobre superhéroes más esperadas por los fanáticos. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa para la expectativa de la cinta, puesto que su protagonista, Ezra Miller, se ha visto envuelto en escándalos, polémicas y problemas.

El intérprete pasó ser un personaje extravagante a ser perseguido por la justicia debido a sus distintos actos delictivos. Lo que muchos critican de él, es que todos sus fechorías ocurrieron mientras el filme se encontraba en marcha.

¿Qué sucedió con Ezra Miller?

En 2019, aparecieron algunas acusaciones y noticias sobre el actor Ezra Miller, en donde se le notaba un extraño comportamiento. Según informaronn las periodistas Melkorka Licea y Katie Waren, algunos integrantes del reparto de “Asking For It” habían manifestado que el actor se comportada de manera muy errática durante el rodaje. Posteriormente sucedió lo mismo en el rodaje de la serie limitada “The Stand”.

Esto no fue todo. Durante la pandemia, Miller no obedeció las restricciones que las autoridades advirtieron en varias partes del mundo, ya que viajó a Islandia y alquiló un Airbnb. Según una mujer que visitó la residencia, expresó que el lugar era como una comuna. Algunos de los que se encontraban en el sitio eran guias espirituales que llegaron a decir que tenían poderes místicos.

Posteriormente, en 2020, las redes sociales viralizaron un impactante video en donde se le ve al actor como protagonista de una escena de la vida real donde se encontraba asfixiando a una mujer. Increíblemente, la afectada no presentó ningún cargo en contra del actor.

En abril del mismo año, una mujer de 18 años reveló a Insider que estuvo con él casi una semana. En estos días presenció en carne propia los cambios de humor repentino y algunos casos de abuso psicológico, según recuerda MeriStation.

Un año después, casualmente en el mismo mes, se publicaron artículos respecto a la actitud de Miller en Hawaii. El actor fue condenado a pagar una multa de 500 dólares por insultar a clientes y quitarle el micrófono a una mujer. Ezra fue demandado y le dieron una orden de alejamiento en contra de una mujer y su hija de 12 años. La madre sintió que su hija se encontraba en peligro.

¿Ezra Miller seguirá interpretando a Flash?

El futuro de Ezra Miller en DC es incierto. James Gunn y Peter Safran ya se encuentan escribiendo el futuro del Nuevo universo DC Studios en las pantallas de cine y televisión. En consecuencia, vienen realizando algunos planes inesperados que este dúo creativo está acostumbrado a hacer y que sorprenden con algunas decisiones cruciales.

Una de ellas es la cancelación de “Wonder Woman 3″ o la despedida de Henry Cavill como Superman. Las producciones que se encuentran enlazadas al SnyderVerse al parecer se están diluyendo. Sin embargo, con “The Flash” ellos siguen adelante y la secuela, para sorpresa de muchos, no ha quedado descartada del todo.

Luego del comportamiento del actor Ezra Miller en diferentes circunstancias y por los cuales se le ha cuestionado, el director de “The Flash”, Andy Muschietti, respaldó al intérprete manifestando que su estrella debería seguir brillando en caso se filme una segunda entrega.

“Si hay una secuela, sí. No creo que nadie pueda interpretar al personaje tan bien como él lo ha hecho. Las otras caracterizaciones del personaje son fantásticas, pero en esta particular visión del superhéroe destaca. Como has dicho, los de Barry se perciben como un personaje hecho para él”, comentó.