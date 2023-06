Spider-Man: Across the Spider-Verse es una de las nuevas películas del hombre araña que se viene publicitando en cines de varias partes del mundo. Y es que muchos de los seguidores de las producciones de Marvel esperan con ansias poder disfrutarla pronto, y también se preguntan si es que acaso esta cinta tendrá escena post créditos. En esta nota responderemos esta interrogante y brindaremos detalles relacionados al tema.

¿SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE TIENE ESCENAS POST-CRÉDITOS?

Después de su exitoso lanzamiento en 2018, que incluyó ganar el premio de la Academia a Mejor Película Animada, los fanáticos de Spider-Man estaban ansiosos por una continuación. Ahora, finalmente, la espera ha terminado, ya que “Spider-Man: Across the Spider-Verse” llega a los cines este jueves, generando una gran expectación entre los seguidores del trepamuros.

En esta esperada secuela, el joven y carismático Miles Morales regresa como protagonista principal. Sin embargo, esta vez, no estará solo, ya que Gwen Stacy, conocida como Spider-Gwen, se unirá a él en una emocionante aventura que los llevará a través de diferentes universos. Juntos, deberán enfrentarse al principal antagonista de la historia, conocido como La Mancha.

A diferencia de la primera entrega de Spider-Man en el universo animado, esta vez los espectadores solo podrán disfrutar de una placa al final de los primeros créditos, anunciando el próximo regreso de Miles Morales en “Spider-Man: Beyond the Spider-Verse”. Es decir que la cinta no cuenta con escenas post créditos. Esta estrategia busca generar aún más expectativas y mantener a los fanáticos emocionados por lo que vendrá en el futuro.

Es importante tener en cuenta que “Spider-Man: Beyond the Spider-Verse” se ha estado desarrollando simultáneamente con “Spider-Man: Across the Spider-Verse”. Sin embargo, la reciente huelga de guionistas podría llegar a afectar la producción de la segunda parte. Hasta el momento, no se ha modificado la fecha de estreno prevista, por lo que se espera que esta emocionante continuación llegue a los cines a finales de marzo de 2024. Los seguidores de la franquicia aguardan con entusiasmo el próximo capítulo en la historia de Miles Morales y sus aventuras interdimensionales.

POR QUÉ SON IMPORTANTES LAS ESCENAS POST CRÉDITOS EN LAS PELÍCULAS DE MARVEL

Las escenas post-créditos en las películas de Marvel han demostrado ser una herramienta clave para el estudio y son importantes por diversas razones. En primer lugar, estas escenas permiten establecer un sentido de continuidad y conexión narrativa entre las diferentes películas del universo cinematográfico de Marvel. A través de estas escenas, se pueden introducir pistas, revelaciones o avances de lo que vendrá en futuras entregas, creando expectativas y generando entusiasmo entre los fanáticos.

En segundo lugar, las escenas post-créditos brindan recompensas adicionales a los espectadores que deciden quedarse hasta el final de los créditos. Estas escenas suelen contener contenido adicional, como escenas cómicas, easter eggs o incluso revelaciones significativas para la trama. Al proporcionar estas sorpresas, las películas de Marvel logran mantener a los espectadores comprometidos y emocionados hasta el último momento, creando una experiencia cinematográfica más completa y satisfactoria.

Además, las escenas post-créditos también se han convertido en una forma de expandir y enriquecer el universo cinematográfico de Marvel. A menudo, estas escenas presentan personajes secundarios, referencias a cómics o incluso conexiones con otros medios, como series de televisión o eventos próximos. Estas conexiones ayudan a construir un mundo coherente y complejo, y fomentan la participación de los espectadores en la exploración de este vasto universo cinematográfico.

Otra razón importante es que las escenas post-créditos pueden servir como herramientas promocionales. A través de estas escenas, Marvel puede generar expectativas y anticipación para próximas películas, creando una especie de “gancho” que incita a los espectadores a seguir involucrados en el universo de Marvel y mantenerse atentos a futuros lanzamientos. Esto contribuye al éxito comercial de las películas y al mantenimiento del interés y la lealtad de los fanáticos.

Por último, las escenas post-créditos también se han convertido en un sello distintivo de Marvel. La tradición de incluir estas escenas ha creado una expectativa y una cultura en torno a ellas, generando discusiones y teorías entre los fanáticos. Esto contribuye a la experiencia social y compartida de ver las películas de Marvel, ya que los espectadores disfrutan de las conversaciones y especulaciones sobre lo que estas escenas podrían significar y cómo se relacionan con el futuro del universo cinematográfico.