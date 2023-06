Sebastián Yatra no para de ser tendencia en las redes sociales y más aún si se trata de su próxima etapa musical, que se materializará este 2023 en forma de álbum. El cantante colombiano explota y exprime a más no poder cada single nuevo que estrena.

En este sentido, el artista publicó un vídeo en su cuenta oficial de TikTok que generó alboroto entre las cibernautas. En el clip se le ve al intérprete de “Tacones rojos” saliendo de la ducha, sin camiseta y en toalla.

El ‘post’ del cantante tenía como objetivo dar a conocer su nuevo tema “Vagabundo”, que es interpretada junto a Manuel Turizo y Beéle, el cual ya está disponible en las plataformas musicales. La publicación de Yatra en TikTok fue acompañada con la melodía de su nuevo tema de fondo, cuya letra está pegando entre sus seguidores.

‘’¿Cómo estás, amor? Te veo mejor. Así bronceadita de ese color. No bailes así, que me da calor. Tú pegas más duro que el reggaetón. Se te nota el gimnasio, cuando lo haces despacio. Sé que no soy tu novio, pero te quiero, obvio’', se oye en el clip.

Los usuarios de TikTok han destacado detalles evidentes que destacan a simple vista, como es el estado físico del artista, que se ve muy atlética. Sin embargo, hay una parte que se ha llevado la atención de los usuarios: la parte genital del artista. Debido a este detalle, muchos se animaron a comentar de manera graciosa en las redes. “Yatra tiene una larga carrera musical”, “¿Cómo es posible este suceso?” o “¿Desde cuándo TikTok permite videos de una hora?”, fueron algunos mensajes que dejaron los cibernautas.

No es la primera vez que Yatra se convierte en tendencia por una publicación tan íntima, ya que el intéprete de “Dos oruguitas” presume constantemente sus abdominales, según recoge Cosmopolitan.

¿Aitana también bailó al ritmo de “Vagabundo”?

Aitana Ocaña, pareja de Sebastián Yatra, también publicó un video en su cuenta oficial de TikTok, @holaaitana, en la que se le ve bailando la canción o realizando lo que sería el ‘trend’ del tema del colombiano. La cantante española se muestra muy carismática en el clip que ha generado comentarios positivos sobre su papel como pareja. En pocas horas, la publicación de la exconcursante de ‘Operación Triunfo’ superó los dos millones de visualizaciones en corto tiempo.

Muchos han destacado que Sebastián Yatra y Aitana no solo son una pareja de moda, sino también han demostrado ser el mejor apoyo el uno al otro en el ámbito profesional. Mantener su romance con gran discreción también es un aspecto que los seguidores de ambos destacan. En este sentido, ha surgido la interrogante de cuándo oficializarán su relación, ya que por el momento no hay nada oficial hasta el momento.

Ahora ambos se encuentran inmersos en la promoción de sus nuevas canciones y por ello se les verá más juntos en redes sociales.