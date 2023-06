El primer beso no significa lo mismo para todos. Para algunos puede significar el momento más bonito de sus vidas, mientras que para otros resulta ser un instante desagradable o para olvidar. Sobre este suceso que le pasa a muchos en la vida, el actor Elliot Page se animó a confesar cómo fue en su caso y reveló detalles de ello.

MIRA AQUÍ: Brad Pitt explica qué deportes debes realizar para llegar bien a los 58 años

¿Qué dijo Elliot Page sobre su primer beso con una chica?

El actor de “The Umbrella Academy” cuenta en su libro biografíco, ‘PageBoy’, detalles de cómo fue su primer beso y su actual experiencia como parte de la comunidad LGTBIQ+.

Las primeras declaraciones sobre la biografía de Elliot se convirtieron en tendencia gracias al medio digital ‘Just Jared’, el cual se conocerá de manera completa el próximo martes 6 de junio. En este libro se podrá conocer detalles íntimos de la vida del artista, como su primer beso.

En su biografía cuenta que su primer ósculo sucedió con una chica en un bar gay, que para el significó un momento muy especial y emocionante. Según narra Page, se llamaba Paula la chica con la que junto sus labios bajo una luz de discoteca llamada ‘Reflections’. El hecho sucedió en la época en la que estrenó su película “Juno”, según recoge Cosmopolitan.

“Bailando, goteando sudor por la espalda, por todo mi pecho. Vi el pelo de Paula moviéndose sin ningún esfuerzo, caótico pero controlado; sensual pero firme”, así describió Elliot a la señorita con la que protagonizaría este tierno momento, a la cual le preguntó previamente si estaba de acuerdo.

Page reveló que, tras el beso, el momento de euforia y frenesí cambió completamente. “Todo se volvió frío después, sin movimiento, sin emoción. Cualquier mujer que he amado, no me ha amado de vuelta y las que puede que lo hayan hecho, me han querido mal”, declaró.

El actor se animó a confesar que comenzó a entender el significado de todos los poemas cuando surgió la magia del amor entre ellos, y mucho crédito tiene el primer bar gay al que fue. “Había alegría en la sala, me levantaba, me obligaba a reaccionar con mi mandíbula en una incontrolable sonrisa”, agregó.

¿Qué dijo Elliot Page sobre su experiencia en la comunidad trans?

Cuando se le consultó sobre la relación con su cuerpo y su experiencia dentro de la comunicad LGTBI+, el actor se refirió a su salud mental, relaciones, sexo y la pesadilla en la que se puede convertir Hollywood, además de tocar otros temas. Asimismo, Page expresó que su vida o el recorrido de esta es muy diferente al de otras personas de la comunidad trans.

“Mi vida como persona trans y el privilegio que tengo no representan la realidad de la mayoría de las vidas trans”, ha confesado al medio. “La realidad es que están desempleadas de manera desproporcionada y experimentan mucho más la falta de vivienda. Las mujeres trans racializadas están siendo asesinadas. La gente está perdiendo su derecho a la atención médica o no puede acceder a ella”, aseveró Elliot, lamentándosed de ello.

No obstante, el intérprete de ‘El Origen’ considera que es necesario y fundamental que ejemplos como el que vivió él se hagan públicos, con el objetivo de ayudar a otros a que se sientan representados por él, ya que se siente identificado porque es una figura que no tenía cual era niño.