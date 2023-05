Marialola Arispe es una joven peruana que desde muy pequeña sabía que su futuro era dedicarse a las artes escénicas. Ha tomado cursos alrededor del mundo, viajado a ciudades como Madrid, Chicago, Buenos Aires, Londres, Francia, Miami, siempre representándonos y luchando por sus sueños. Hace tres años se mudó a Nueva York para cumplir su sueño de convertirse en actriz profesional, logrando ingresar al conservatorio de artes escénicas más prestigioso a nivel mundial “The American Academy of Dramatic Arts”, ubicado en pleno corazón de Manhattan y donde también han asistido grandes figuras de Hollywood como la querida Anne Hathaway , Jessica Chanstain , Danny Devito, Nicolás Cage, Paul Rudd y hasta el mismo Adrien Brody. Gracias al ex alumnado, este conservatorio tiene, 111 Oscar, 347 Emmy, y 95 Tony nominaciones, algo a lo que Marialola aspira a formar parte en un futuro.

Posterior a su graduación la cual se realizó en “Golden Theater” uno de los teatros más emblemáticos de Broadway, ceremonia dirigida por la reconocida actriz “Jessica Pimentel”.

Marialola ha logrado trabajar en Broadway en “Theater Center” compartiendo vivencias con actores como Catherine Russell, Michael Hallings, Charles Geyer entre otros. A la vez ha participado en cortos con actores como Joseph Buchel, Shauna Bloom, Ruth Aguilar y hasta el mismísimo David Dean Botrell quien es uno de los actores más reconocidos en Nueva York por sus apariciones en “Criminal Minds” “Boston Legal” “Modern Family” entre otros. Trabajando así con varias productoras y casas televisivas neoyorquinas.

Marialola es una amante de sus raíces

Siempre he tenido mis raíces muy presentes , desde que salí del país tuve claro que no iba ser solo Marialola si no Perú a donde sea que vaya junto a mis sueños . Sueño con ganar un Oscar o desfilar en una alfombra roja , pero tengo claro que no es la meta final . Hoy por hoy mi meta principal es inspirar a mi país . Todo lo que hago siempre es pensando en inspirar a mi gente así sea una sola persona .

Pienso que el arte sana , cambia y evoluciona . Ningún espectador debería ser el mismo saliendo de una sala de cine sala de cine o teatro ,y esa es la misión del artista ser un agente de cambio “.

Actualmente tengo un proyecto en Perú que por ahora debo mantener bajo llave pero si puedo contarles que estaré viajando a CuZco por un proyecto de teatro sostenible con la ONG “Niños De Fuego “tengo la meta de hacer un cortometraje con estos niños que pueda mostrar nuestra diversidad cultural , lingüística y social .”

Terminando sus proyectos aquí, Marialola volverá a Nueva York, a seguir trabajando en los proyectos que tengo allá con “Milliron Studios”, “One Script” y reuniones ya pactadas con algunos directores de casting súper posicionados en la gran manzana .

Otro dato importante sobre esta peruana de exportación es que hace unos meses estuvo visitando los estudios de Netflix en Madrid meses, vivo enamorada de Madrid, donde se reunió con directores de casting y agentes, y pudo grabar algunos cortos. Por si fuera poco María Lola ahora forma parte de la sociedad de actores y tiene un contrato firmado con AISGE (Artistas, Interpretes, Entidad de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual), no hay duda que nos traerá muchas sorpresas más.