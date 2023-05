El último domingo llegó a su fin una de las serias más aclamadas de los últimos años, Succession, la cual a lo largo de sus cuatro temporadas ha logrado diversos reconocimientos

Según varios críticos y gran parte de la audiencia, esta serie ya forma parte de las mejores series de la historia, estando a la par de otras producciones como Los Soprano, Breaking Bad, Better Call Saul, Six Feet Under y Mad men.

La última temporada terminó con una nota de 9.2 de la crítica especializada en Metacritic y un 8.4 de valoración según usuarios. Mientras que en Rotten Tomatoes alcanzó un total de 98% de reseñas positivas de la crítica especializada y un 90% de la audiencia, con más de 250 reviews.

¿De qué trata Succession?

La serie muestra la vida de Logan Roy y su familia, quienes son dueños Waystar RoyCo, uno de los conglomerados de medios más importantes a nivel mundial.

Durante el cumpleaños 80 de Logan, sus cuatro hijos esperaban el anuncio del retiro de su padre y pensaban quedar en su lugar, sin embargo, para sorpresa de todos, el veterano ejecutivo anunció que se mantendría en el poder de manera indefinida.

En la serie muestran como Logan Roy era un hombre pobre, el cual logró su fortuna con mucho esfuerzo, algo que sus hijos, al nacer millonarios, no tuvieron que hacer.

El protagonista decidió preparar a uno de sus hijos para que lo reemplace como director de la compañía cuando él muera, lo cual provoca una lucha interna entre la familia ya que todos buscan hacerse del control.

¿Qué récords logró Succession?

HBO informó que el final de la serie obtuvo un récord de audiencia al tener a más de 2,9 millones de personas en Estados Unidos, los cuales vieron este capítulo en HBO y MAX. Esta es la audiencia más grande que logró la serie, creciendo un 5% desde su récord anterior, el episodio 6 de esta última temporada, estrenada el 30 de abril.

Asimismo, la cuarta temporada de Succession tiene un récord, al obtener un promedio de 8,7 millones de espectadores, contando los que lo ven después del estreno. Estos números son reportados por Warner Bros. Discovery y salen de una combinación de las métricas de Nielsen (para HBO) con datos propios de la compañía en cuánto a su streaming Max.