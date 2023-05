Golpes, traiciones y todo lo necesario para un final digno de una serie como “Succession”. Este domingo 27 de mayo llegó a su fin la historia creada por Jesse Armstrong. Casi cinco años después del estreno de su primer episodio, finalmente se decidió el destino de Waystar, el conglomerado empresarial de propiedad de la familia Roy.

Este capítulo final de la cuarta temporada tuvo una duración extraordinaria de casi 90 minutos. Y tal vez se entienda mucho más si se tiene en cuenta todos los momentos que atravesaron los tres grandes protagonistas de la serie tras la muerte del empresario Logan Roy.

En el inicio del episodio 10 de la temporada cuatro, Kendall parecía muy seguro de conseguir “los números” para frenar la venta de Waystar a GoJo. “No sé qué hará Roman, pero yo me encargaré de esto”, refiere en algún momento. Pero no era tan cierto. Solo unos minutos después estaba subiéndose a un avión rumbo a casa de su madre, espacio donde transcurre un gran tramo del capítulo. ¿El motivo? Una improvisada reunión familiar de los hermanos Roy (exceptuando, como siempre a Connor).

La madre recibió primero a Roman, luego a Shiv y finalmente a Kendall. Este último, como nos tuvo acostumbrados en todas las temporadas de “Succession”, llegó con sus típicas formas bruscas e intentó sacarle como sea a Rom su declaración sobre hacia qué lado votará. Este último por supuesto, aún en shock tras la paliza que le dieron los seguidores de Mencken en el epílogo del episodio 9, no tiene muchas ganas de hablar, por lo que lo deja con la palabra en la boca.

Para ese entonces Shiv (Sarah Snook) todavía luce segura de que su acercamiento a Matsson (Alexander Skarsgård) tiene sentido en pos de sus propios intereses. Pero no solo eso ocupa su mente. También el futuro de su vínculo con Tom, con el que tendrá un hijo en algunos meses, pero al que no deja de enfrentar en cada oportunidad que tiene. En esta línea, la joven ejecutiva le pregunta telefónicamente sobre su destino como pareja. “¿Habría algo positivo en la pesadilla que compartimos?”, pregunta.

“Te estás enamorando de nuestras oportunidades de itinerarios (…) ¿no te gusta fallar en la prueba, verdad, Shioban?”, reacciona Tom. A lo que Shiv responde –en clara alusión a sus varias discusiones—”Una vez que has dicho y hecho las cosas peores, eres libre. ¿Estás interesado en una verdadera relación?”. Aquí viene un sumamente honesto “No lo sé” de Tom.

La importancia de Tom Wambsgans a lo largo del episodio final tendrá un camino zigzagueante, tanto tal vez como lo fue en toda la serie. Perspicaz y muy hábil para acomodarse al lado del que ostenta el poder, el personaje interpretado por Matthew Macfadyen se acercó primero a Logan y, mucho más adelante, al propio Matsson.

Y testigo de todo esto ha sido a lo largo de estas cuatro temporadas nada menos que Greg (Nicholas Braun). Este (inicialmente) introvertido muchacho que saltó de un simple asistente a alguien que pide ser “el cuarto de la mesa” del poder, es uno de los personajes claves de este episodio final.

Volviendo a Tom. El padre del futuro hijo de Shiv se sienta frente a Matsson para lo que será una nada elegante conversación. El sueco fundador y CEO de GoJo le dice a su interlocutor que tiene cierta química con Shiv (“Quiero cogérmela y con las circunstancias correctas creo que ella también quiere cogerme”). En medio de todo esto hay un ofrecimiento: él es el presidente que necesita para asumir las riendas de Waystar tras la, aparentemente, inminente compra. “Necesito un Logan 2.0, pero solo que esta vez es jodidamente sexy”, refiere el europeo.

Volvemos a Greg para un momento clave. El joven ejecutivo se vale de las aplicaciones de su celular para traducir el diálogo de Matsson con sus amigos suecos. “¿Cuándo le dirás que no la nombrarás a ella?”, advierte la traducción que vemos en pantalla. De inmediato, jugando a poner los huevos en varias canastas, Greg levanta su celular y llama (desde el baño, un espacio que nos será común en este episodio) a Kendall para informar –no sin antes pedirle una cuota de poder a cambio—que Shiv ha sido “utilizada”.

Conocedora Shiv de este dato, se desata lo más parecido a una fantasía en “Succession”. La ejecutiva y futura madre de familia pierde la razón al comprobar que ha sido utilizada por su ‘examigo’ sueco y, tras una breve negociación, acepta junto a Roman ‘coronar’ a Kendall en el puesto más alto. Esta unión desata algo pocas veces visto: los hermanos felices, gastándose bromas y hasta realizando retos absurdos (y muy desagradables) en la cocina de mamá. El nuevo ‘rey’ debe tragarse un licuado que incluye un escupitajo de su hermana menor.

Ya unidos para frenar la venta a GoJo, los hermanos retornan a Estados Unidos y acuden a casa de su padre (ahora comprada por Connor a Marcia) para protagonizar otro momento curioso: la emoción de ver un inédito video casero de su padre con sus ‘mano derecha’ en Waystar. En las imágenes se observa a uno de sus directores cantar mientras Logan lo observa conmovido. Aquí las lágrimas caen y se respira lo que algunos creímos sería una verdadera alianza de hermanos.

Pero si imaginásemos una nube de palabras referida al desarrollo de toda la serie tal vez “traición” sería una de las más grandes en aparecer. Esto no podía ser ajeno en este capítulo final. Shiv le cuenta a Tom que Greg le filtró el dato de que ella no será presidenta. Y este, tal vez por sus antecedentes, decide esta vez sí contarle a su esposa: está en los planes de Matsson para el cargo. “Vete al carajo”, le grita la ejecutiva antes de afirmar que “tienen los números para parar la venta”.

Minutos después ocurre otro momento clave. La pareja más unida. El dúo dinámico. El maestro y el aprendiz, o como deseen llamarlo, se ‘rompe’ al interior del baño del fallecido Logan Roy. Tom le increpa a Greg porqué ha filtrado información de Matsson a los hermanos Roy. Este no sabe reaccionar y comienza una trifulca. Cachetadas de ambos lados. Todo indica que Tom finalmente está cosechando lo que sembró en Greg (hoy un tipo calculador y arribista, capaz de jugarse todo por no perder sus privilegios).

El último tramo de este episodio final de Succession nos muestra a Stewy (Arian Moayed) jugando sus últimas cartas. Esto rápidamente da pase al gran momento: la votación. Y vemos entonces a todos los directores sentados oyendo lo que debió ser un discurso fuerte y convincente de Kendall, pero que terminó siendo más de lo mismo: lisuras e intentos por menospreciar de antemano la propuesta de venta. Pero eso no cambió el destino. Aunque faltaba una traición más.

Como ha ocurrido casi en toda la serie, Shiv no se siente contenta con ningún escenario que no le asegure el poder que ella cree merecer. Y cuando le toca hacer público su voto, clave, final, tambalea y sale de la sala de reuniones. Allí es perseguida por Kendall y luego por Roman. Seremos, entonces, protagonistas del último gran momento dramático de una serie a ratos monumental. Shiv explica los motivos por los que no cree que Kendall sería un gran presidente y cuando este le increpa y exige respaldo, ella saca un conejo del sombrero: ¿Recuerdan cuando, mucho tiempo atrás, Kendall se vio involucrado en una muerte por accidente vehicular? Un antecedente inaceptable para quien aspira a ser presidente de una compañía tan grande como Waystar.

Shiv saca esto a flote. Roman se muestra desconcertado y Kendall trastabilla. El nivel de tensión se incrementa, pero lo que resulta más notorio es cómo todos, a solo unos metros de distancia, escuchan lo que está pasando. Así pues, serán testigos, cuando Roman pone en duda el origen de su hermano mayor y este pierde los papeles. Lo empuja contra la pared, le tapa la cara. Shiv intenta intervenir y casi es empujada (“¡Está embarazada!”, grita Roman en su defensa). Todo parece perdido para Kendall quien, como ha pasado en casi toda la serie, ve desmoronarse sus opciones para tomar el mando de Waystar. O más precisamente, para (esta vez) encabezar la campaña contra a la venta de GoJo.

Shiv sigue la lógica y vota a favor de la venta. Pero el final de la serie creada por Jesse Armstrong tendría alguito más para todos. Efectivamente, Tom será la cabeza visible del nuevo proyecto. Y mientras Kendall presiona el botón del cero del ascensor, el esposo de Shiv le da la mano a quien solo horas antes había abofeteado en el baño del fallecido patriarca: Greg. “Matsson te detesta, pero yo te voy a mantener. Tengo poder para hacerlo”, le dice. Finalmente, el aprendiz (o Judas, como el propio Matsson lo llamó) mantendrá su sueldo mensual.

El final de una de las series dramáticas más exitosas de la última década tiene también a ejecutivos como Frank y Karl lamentando no haber “cortado la garganta” de Tom cuando este era inofensivo. Ambos coquetean con la posibilidad de seguir en sus puestos, pero ignoran que esta vez ellos pueden terminar expectorados. Matsson celebra la firma y es momento de las fotografías.

Al final, dos imágenes para cerrar esta cuarta y última temporada: Kendall, nuevamente, derrotado, caminando por un parque solo escoltado por el guardaespaldas de su papá, y Shiv apoyando su mano sobre la de Tom, para algunos el más sobreestimado de los personajes en los inicios de “Succession” y, probablemente, el único ganador real en su tramo final.