Al borde de cumplir treinta años como piloto de Aerolíneas Sudeste, Alejandro Petrossián (Guillermo Francella), ve en riesgo su jubilación, pero sobre todo su intachable trayectoria, cuando un examen médico arroja que ha empezado a perder la audición en uno de sus oídos. Tal vez por eso se atreve a pedirle a su doctora –quien además es su amante—que altere los resultados para que pueda seguir volando por el mundo. Y todo parece ir bien. Hasta que el diagnóstico se filtra. Esa filtración, o para decirlo de forma más precisa, ese robo de un dato privado, recae en agentes del Servicio de Inteligencia de la Nación de Argentina. Ellos están listos para sacarle provecho.

Hasta aquí hemos contado la idea matriz de “La extorsión”, la más reciente película protagonizada por Guillermo Francella que, tan solo unas semanas después de haber sido estrenada en los cines argentinos, arriba a toda Latinoamérica a través de HBO Max. Se trata de un thriller dirigido por Martino Zaidelis, en el que se mezclan elementos de diverso tipo con un solo fin: mantener la atención del espectador durante casi dos horas.

Volvemos a la trama. Como parte de su doble vida, Alejandro mantiene una relación estable con la azafata Carolina Guerrero (Andrea Frigeiro). Ella termina tan sorprendida como él cuando un par de sujetos, que se hacen pasar como miembros de la policía aeroportuaria, le piden en la puerta de su casa que los acompañe a declarar. Pronto la cinta toma un camino claro: nuestro protagonista recibe la amenaza de ‘colaborar o su diagnóstico será revelado’, con todas las consecuencias que eso implique.

Detrás de esta amenaza está Saavedra (Pablo Rago), un temerario agente del Servicio de Inteligencia que le exige a nuestro protagonista una labor externa a sus funciones de piloto si quiere conservar el puesto. Y a Carolina como pareja, claro. Entonces tendremos a un piloto de avión, de edad bastante avanzada, sometido a una experiencia a todas luces extraordinaria: transportar de forma recurrente un maletín que no es suyo.

Es cierto, tal vez en Argentina Guillermo Francella es conocido por su rol en producciones de distintos géneros, pero fuera de su país natal –como bien puede ser Perú—lo primero que uno piensa al escuchar su apellido es la comedia. Desde “Poné a Francella” hasta el reboot de “Matrimonio con hijos” son productos que se han repetido aquí en distintos años y canales.

No obstante, tampoco es que se precise mucha investigación –o siquiera remontarse tanto tiempo atrás—para identificar aportes del actor de 68 años en otros géneros. Lo primero que viene a la mente es su rol como el servidor judicial Pablo Sandoval en el galardonado drama “El secreto de sus ojos” (2009). Y más recientemente, no en HBO Max, sino más bien en Star Plus, protagonizó “El encargado”, una serie en la que da vida a Eliseo, un portero de edificio que –también al borde de la jubilación—devela su siniestra segunda personalidad cuando se entera que los vecinos del condominio donde trabaja hace décadas quieren echarlo para construir en su habitación una especie de piscina para el uso general.

Guillermo Francella y Pablo Rago en una escena de "La extorsión". (HBO MAX)

Este último ejemplo, sin duda más alejado de la comedia típica, nos presentaba a un Francella frío, calculador, capaz de saludar con una sonrisa a sus vecinos y, tan solo unos minutos después, tachar con una X su nombre en una pizarra donde planificaba sus siguientes pasos contra el proyecto de la piscina común. Y aunque la serie tiene una inobjetable calidad, el personaje de Eliseo estira mucho sus rasgos calculadores, tornando el resultado en ocasiones poco natural.

En donde no hay muchas exageraciones es en “La extorsión”. Alejandro (“¡Yo no trabajo de piloto, yo soy piloto!”) parece dispuesto a que nada le frustre su honrosa jubilación (y tampoco está dispuesto a perder a su pareja ‘oficial), por lo que se atreve a intercambiar su maleta con otra que le asigna Saavedra sin siquiera saber qué puede haber en su interior. En dicha labor resulta innegable la pericia de Francella para hacernos creer que estamos ante un profesional al cual no le basta un examen médico para alejarse de lo que mejor sabe hacer: pilotar aviones comerciales.

Pero Guillermo Francella no está solo en esta historia sobre chantajes, maletas misteriosas y agente de inteligencia. Tal vez luego de su actuación el segundo elemento más notable de este thriller tiene que ver con el elenco. Pablo Rago transmite un temor real interpretando a Saavedra. Alberto Ajaka (Porchietto) parece un sicario a sueldo dispuesto a matar incluso gratis (valga la contradicción), Carlos Portaluppi (Mario Aldana) es un policía que transmite confianza y honestidad, mientras que Mónica Villa hace lo justo en su rol de la fiscal Rita Tirabosco. A este grupo habría que sumarle, por supuesto, el trabajo de Guillermo Arengo como Fernando Marconi, un gran amigo de Alejandro que poco a poco va develando lo que es capaz de hacer por dinero, aunque esto lo ponga al borde de la locura.

Como en muchos thrillers, “La extorsión” presenta buenos y malos. A aquellos agentes de inteligencia que buscan transportar algo indebido mediante pilotos como Alejandro, se les interponen policías honestos que –sin la velocidad ni ferocidad de los primeros—buscan hacer su trabajo siguiendo las reglas del sistema. En medio de este contrapunto de métodos, seremos testigos de la transformación de un piloto sexagenario que, de un momento a otro, ya no lucha solo para que no se revele su rotundo diagnóstico médico, sino fundamentalmente por su vida.

Guillermo Arengo y Andrea Frigeiro en una escena de "La extorsión". (HBO Max)

Además de la acertada elección del elenco y de sus correspondientes interpretaciones, la película de Martino Zaidelis acierta en algunos detalles más. Queda claro que, aunque irradia el ambiente y el tono propio de un thriller, se ha preferido no arriesgar con determinados elementos técnicos. En dicho sentido, las persecuciones, los balazos y la sangre no son su gran fortaleza, sino que cumplen un papel de ‘acompañar’ la historia de un hombre sometido a una increíble presión emocional.

Hay otros puntos débiles en “La extorsión”, la mayoría casi siempre en su primera parte: desde repeticiones excesivas de los viajes, muchas caminatas al interior de los aeropuertos, y, varios intercambios de maletas en los baños, hasta la forma en cómo se disuelve (durante buena parte de la historia) el drama sentimental entre Alejandro y Carolina. Algo que también podría aplicarse a la tercera en discordia, Andrea Vitale (Carla Pandolfi), con un aporte casi de corte incidental.

Pero más allá de esto último, la cinta de Zaidelis es claramente un paso firme en el camino que las industrias cinematográficas latinoamericanas intentan seguir mientras la fiebre del streaming se consolida por estos lares. La elección del elenco, sus interpretaciones y la historia que tiene detrás “La extorsión” (en ese orden) confirman que no basta con atreverse a correr riesgos, sino también con hacerlo con la gente correcta.