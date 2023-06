Pedro Pascal es un actor que se ha convertido en una de las estrellas más reconocidas del mundo cinematográfico de Hollywood. Su intachable trayectoria está fuera de discusión y por ello muchos fanáticos le piden una foto o un saludo cuando lo ven. Sin embargo, estos encuentros espontáneos no siempre han sido cómodos para el chileno por la siguiente razón.

¿Qué hacía Pedro Pascal para complacer a sus fans?

Pascal reveló en una entrevista con The Hollywood Reporter que sus casuales encuentros con los fanáticos de “Game of Thrones” le causaban “dolor de ojos”, y no exactamente porque no quería ver a sus fans, sino por su papel en la recordada serie.

Interpretar un papel secundario como Oberyn Martell catapultó su carrera a la fama y esa fue una gran sorpresa para él, a pesar que solo duró una temporada. Su emoción fue tanta por la acogida que logró su personaje que se prestaba a imitar la escena de su muerte.

En la producción de HBO, Gregor “La Montaña” Clegane, interpretado por Hafþór Júlíus Björnsson, le hunde los dedos a Oberyn en los ojos para estrujarle el cráneo. Esta impactante escena era replicada por Pascal cada vez que la gente le pedía un selfie, según informa Espinof; sin embargo, el actor no sabía que esto gesto traería consecuencias.

Esta inofensiva pose para complacer a sus seguidores le generó una infección en los ojos, por lo que tuvo que dejar de hacerlo. “Me acuerdo de que, en su momento, debido a cómo muere mi personaje en ‘Juego de Tronos’, a la gente le encantaba hacerse selfies poniéndome los pulgares en los ojos. Al principio, como yo era muy formal y estaba feliz de que mi personaje fuera tan popular, les dejaba hacerlo. Después terminé cogiendo una infección en los ojos”, reveló el actor sudamericano.

Cabe destacar que, si bien fue conocido por “Game of Thrones”, también estuvo en exitosas participaciones como “The Last of Us”, “Narcos” y en el universo “Star Wars” con “The Mandalorian”.

Pedro Pascal es uno de los hombres del momento en la actualidad. Si hace algunos años se ganó el título como uno de los actores más carismáticos de la industria, este año se ha convertido en uno de los actores más notables de la industria.

¿Pedro Pascal está debajo de la armadura en ‘The Mandalorian’”?

Recientemente, el actor confesó que, en los últimos episodios de ‘The Mandalorian’, no vistió la armadura de Din Djarin. A pesar de ser la voz del personaje, quienes lo reemplazan dentro de la armadura son sus dobles. ¿A qué se debe esta decisión?

“Ha habido una gran cantidad de experimentación, he llevado la armadura puesta durante la mayor parte de ella y, para ser sinceros, mi cuerpo no estaba preparado para esa tarea, al menos para llevarla a cabo durante cuatro meses”, reveló Pascal a The Hollywood Reporter. No obstante, el actor recalcó a sus seguidores que no deja de cumplir con sus tareas como un auténtico mandaloriano.