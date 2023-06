Los amantes de la música de Freddie Mercury se encuentran a la expectativa de la subasta que realizarán a los manuscritos de las canciones del famoso artista que revolucionó la industria de la música. En esta nota te contaremos todo lo que debes saber en relación a este importante tema que ha llamado la atención de varios de los seguidores del fallecido artista europeo.

TODO SOBRE LA SUBASTA DE LOS MANUSCRITOS DE LAS CANCIONES DE FREDDIE MERCURY

Manuscritos del cantante Freddie Mercury nunca antes presentados en público, en primer lugar, el de “Bohemian Rhapsody”, se exponen en Nueva York en la primera etapa de una gira antes de subastarlos en Londres en septiembre, anunció el jueves la casa Sotheby’s.

Luego de Nueva York y hasta el 8 de junio, los manuscritos harán escala en Los Ángeles y Hong Kong. Y luego serán expuestos en agosto en Londres, antes de su venta en una serie de subastas previstas del 4 de agosto al 11 de septiembre.

Escrito con bolígrafo y con lápiz sobre papel membrete de una compañía aérea ya desaparecida “British Midlands Airways”, el borrador de “Bohemian Rhapsody” revela en 15 páginas los diferentes giros que Freddie Mercury consideró para este famosos éxito de Queen, y que preveía titular “Mongolian Rhapsody”.

Sotheby’s hace una estimación de su valor de entre 1 y 1,5 millones de dólares.

Entre los demás borradores del cantante -que falleció de sida en 1991- están los de los temas “Don’t Stop Me Now”, “Somebody to Love” y “We Are the Champions”.

Borradores tan precoces fueron “fácilmente perdidos o desechados”, pero las piezas que irán a subasta ofrecen una “inmersión fascinante en la manera en la que las canciones” de Freddie Mercury “fueron desarrolladas y compuestas”, “al tiempo que nos recuerdan su complejidad musical y sofisticación”, señaló Gabriel Heaton, especialista de manuscritos en Sotheby’s.

Estas páginas revelan el intenso trabajo del artista, su “increíble atención” a la creación de las armonías vocales emblemáticas de Queen, agregó.

Entre las otras piezas se encuentra un cuaderno de notas rojo de inicios de los años 1970, sin duda uno de sus compendios de letras más tempranos, en cuyas páginas también hay bocetos del logo para el grupo, con manchas de café.

Asimismo, otras piezas como un cuaderno amarillo de espiral de 24 páginas con letras para el séptimo álbum del grupo en 1978, llamado “Jazz”, que incluye el tema “Don’t Stop Me Now” y también algunos disfraces entre ellos el mono satinado que vistió Mercury en el video de “Bohemian Rhapsody” en 1975.

El catálogo completo de unos 1.500 objetos será revelado a fines de julio o inicios de agosto y Sotheby’s estima que alcance un valor de 7,2 millones de dólares.

QUIÉN ES FREDDIE MERCURY

Freddie Mercury, cuyo nombre real era Farrokh Bulsara, fue un cantante, compositor y pianista británico, reconocido como uno de los artistas más talentosos y carismáticos de la historia de la música. Nació el 5 de septiembre de 1946 en Zanzíbar, Tanzania, y falleció el 24 de noviembre de 1991 en Londres, Reino Unido.

Es ampliamente conocido por ser el vocalista principal y líder de la legendaria banda de rock Queen. Mercury fue el artífice de muchos de los éxitos más emblemáticos de Queen, como “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You”, “We Are the Champions” y “Somebody to Love”. Su estilo vocal único, su impresionante rango y su habilidad para interpretar tanto baladas melódicas como himnos rockeros hicieron de él un ícono de la música.

Mercury destacó no solo por su talento vocal, sino también por su presencia escénica y su energía en el escenario. Con su carisma y personalidad magnética, cautivaba al público en cada una de sus actuaciones. Su capacidad para conectar con la audiencia, su entrega apasionada y su habilidad para llevar al público en un viaje emocional hicieron de sus conciertos experiencias inolvidables.

Además de su exitosa carrera con Queen, Mercury también incursionó en proyectos en solitario. Lanzó dos álbumes de estudio, “Mr. Bad Guy” (1985) y “Barcelona” (1988), este último en colaboración con la soprano española Montserrat Caballé. La canción principal del álbum, también titulada “Barcelona”, se convirtió en un himno icónico.

La vida personal de Freddie Mercury también ha sido objeto de interés y especulación. Aunque Mercury fue conocido por su intensa vida nocturna y su imagen extravagante en el escenario, fue discreto en cuanto a su vida privada. En 1991, anunció públicamente que tenía el virus del VIH, convirtiéndose en uno de los primeros músicos famosos en hacerlo. Tristemente, falleció debido a complicaciones relacionadas con el SIDA poco tiempo después.

A pesar de su partida prematura, el legado de Freddie Mercury y su influencia en la música perduran hasta hoy. Su talento indiscutible, su creatividad y su capacidad para romper barreras musicales lo convierten en uno de los artistas más queridos y respetados de todos los tiempos. Su música sigue siendo atemporal y continúa emocionando y conmoviendo a nuevas generaciones de fanáticos en todo el mundo.