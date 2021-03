José ‘Chemo’ del Solar, entrenador de César Vallejo, no cree que su equipo haya sufrido un fracaso tras quedar eliminado en la fase 1 de la Copa Libertadores, luego de perder el miércoles por 2-0 en su visita a Caracas FC en Venezuela. El técnico peruano consideró que a su escuadra le faltó tener una mejor preparación para dicho enfrentamiento debido a las restricciones impuestas por la pandemia.

“Fracaso es cuando tú no te esfuerzas y no intentas. Es muy fácil usar esa palabra. Cuando lo haces, debes salir con la cabeza arriba. La preparación que hemos tenido, por todas las restricciones, no ha sido la adecuada”, expresó el popular ‘Chemo’ tras el encuentro.

El técnico opinó que César Vallejo compitió en buenas condiciones hasta el minuto 30 del segundo tiempo, cuando sufrió la expulsión de Jersson Vásquez y se quedó con un jugador menos.

El equipo ‘poeta’ perdía hasta ese momento por 1-0 y tenía chanches de seguir en carrera en el torneo si anotaba el gol del empate.

“Puedo considerar que el equipo no ha llegado a estos dos partidos en un momento bueno. Tuvimos muchas restricciones en el Perú, fue una pretemporada atípica. El equipo no llegó al mejor estado físico, no hicimos ni un amistoso. Nos tocó perder”, culminó.

REVISA AQUÍ | Plantel de Alianza Lima no pudo entrenar en Matute al no tener los permisos necesarios | VIDEO

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Vallejo eliminado de la Copa Libertadores

TE PUEDE INTERESAR