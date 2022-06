Jungkook de BTS en VLive: 5 momentos importantes que dejó su trasmisión de hoy

Jungkook, el “Golden Maknae” de BTS sorprendió a todo el ARMY este 7 de junio con una transmisión en vivo a través de VLive. Si bien, los miembros de Bangtan se encuentran en plena preparación para el estreno de su nuevo álbum “Proof”, así como en las acividades para celebrar su noveno aniversario como banda; el idol de 24 años decidió hacer un espacio en su agenda y compartir un momento junto a sus fans.

El artista surcoreano contó que había salido a acampar al aire libre y, mientras descansaba con una fogata cerca, decidió conversar unos minutos con sus seguidores. Asimismo, mencionó los videos de práctica antiguos que se publicaron por el aniversario de BTS y pensó en ARMY.

Jungkook no deja de conquistar al fandom y esta vez sorprendió al hablar en español, además aprovechó en responder algunas preguntas de ARMY. A continuación, te compartimos cinco momentos importantes que dejó esta transmisión en vivo.

5 momentos importantes de Jungkook en VLive:

1. Jungkook habló español

Jungkook sorprendió al fandom en el Vlive de hoy. Mientras el maknae del grupo se encontraba leyendo los comentario de ARMY, en uno de esto dijo la frase “Te amo” en español, lo cuál hizo que todos sus seguidores de América Latina se emocionen y compartan sus reaciones en Twitter.

— escuchen la forma tan bonita en la que jungkook dice "te amo~",, xdios yo también te amo koo😭💜 @BTS_twtpic.twitter.com/fyaKuLoA20 — Avril; Proof ☁️ (@btsargento) June 7, 2022

2. Jungkook toma clases de batería

El idol de Bangtan contó que se encontraba tomando clases de batería actualmente, ya que no podía hacerlo antes porque estaba ocupado con otras actividades. Recordemos que Jungkook ya se ha mostrado tocando este instrumento en algunas presentaciones de BTS, por lo que lo fans esperan volver a verlo.

3. Jungkook sobre su Instagram

Hace una semana, el integrante de BTS sorprendió a los fans al eliminar todas sus fotografías de su Instagram y también las historias destacadas. Hoy, Jungkook contó la razón del por qué lo hizo.

“No hubo una razón en especial. No es como si algo me hubiese pasado, simplemente no me gustaba como se veía”, comentó durante la transmisión de este martes.

Además, confirmó que no archivó las fotos antiguas, sino que las eliminó definitivamente. La superestrella no sabía que había una función específica para ocultar imágenes de su feed en lugar de borrarlas. “Honestamente, es una pena. Ni siquiera sabía que podía archivarlas”, explicó el intérprete de “Euphoria”.

4. Jungkook baila “That that” de Suga y PSY

Jungkook también aprovechó el momento para bailar “That that” de Suga y PSY. El idol surcoreano improvisó la coreografía del single, y cautivó a todo ARMY.

🐱: cada vez que jungkook me veía durante los siguientes días, simplemente venía hacia mí bailando (esa coreografía).



— SUGA VLIVE 04/05/2022pic.twitter.com/AQx2tdtUOQ — abi ★*☽ — Proof (slow 📚) (@kiss_seven7) June 7, 2022

5. Jungkook sobre el FESTA 2022

El artista se mostró muy emocionado con la llegada del FESTA 2022, asimismo dijo que espera que los fans de los Bangtan boys estén felices con las celebraciones del FESTA, que conmemora el noveno aniversario de la agrupación de k-pop.