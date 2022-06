BTS, la banda de K-pop, es nuevamente noticia pero no por el próximo lanzamiento de su nuevo álbum sino gracias a las declaraciones del cantante y ex miembro de One Direction, Liam Payne. El ex vocalista de la banda británica habría dado declaraciones que hicieron enojar a grupos de fanáticos de distintos artistas.

Recientemente, el intérprete de “Strip that down” dio una entrevista para el podcast de Logan Paul llamado “Impaulsive”, en dicho show el cantante hizo múltiples comentarios que no dejaron nada felices a ARMY ¿qué dijo Liam Payne? En el próximo párrafo te lo contamos.

DECLARACIONES DE LIAM PAYNE, EX ONE DIRECTION, ENOJAN A ARMY

Logan Paul realizó una entrevista a Liam Payne, exmiembro de la boyband One Direction, en la cual se hizó más de un comentario polémico respecto a distintos artistas en la industria musical lo que dejo nada contentos a varios fandoms. El podcast llamado IMPAULSIVE habló del recorrido musical de Payne y su paso por One Direction, sin embargo; también comentaron que el éxito alcanzado por la banda británica los mantendría aún después de separarse como la boyband más grande del mundo.

Logan Paul señaló lo siguiente: “Eres parte de One Direction, probablemente la boyband más grande de todos los tiempos y aún no se ha replicado su éxito. No sé si hay alguien más aparte del K-pop”

ARMY arremetió contra Payne por la manera en la que menciona la industria del K-pop y a sus fans, ya que parece estar menospreciando su esfuerzo y trabajo. Además, ARMY señala que ha encontrado la manera de minimizar el impacto global del K-pop y BTS.

La discusión que constantemente lleva a los fandoms a discutir si BTS debería ser incluido en la industria del pop tal cual sin importar su idioma. Muchos fanáticos de K-pop no están a favor de excluir el K-pop de la industria, razón por la que ARMY señaló que BTS ya habría superado el éxito de One Direction, ya que la boyband surcoreana continúa llenando conciertos, vendiendo merchandising a masivas cantidades, y permanece en los top musicales con no solo un álbum sino varios.

Tras el comentario de Logan Paul, Payne respondió: “Si creo que algunas bandas de K-pop han vuelto a encender el tema. Claro obviamente también podemos contar con 5 seconds of summer. Ellos también funcionaron bien”

Aquí te dejamos el pequeño fragmento de la entrevista:

What im most upset about this liam shit pic.twitter.com/aWe0uH50JZ — julia (@lukestan101) June 1, 2022

Bangtan Sonyeondan, continúa produciendo nuevos discos y dando conciertos a diferencia de One Direction, quienes han decidido partir caminos y seguir sus carreras como solistas. ARMY dejó en claro a través de redes que el impacto de BTS ha superado el de One Direction por lejos.

El intérprete de “For You” no solo habría enojado a otros fandoms sino también al fandom de 1D, quienes señalan que sus comentarios son desatinados. Dentro de otras declaraciones, Payne habría señalado en dicha entrevista que su single solista fue el más exitoso y más escuchado en stream frente al de sus compañeros de banda. Contrario a lo que Payne declar, los y las directioners indicaron en redes que el single solista más escuchado de los integrantes de 1D, le pertenecía a Harry Styles con “Sign of the times”.

5SOS Family, la fanbase de 5 seconds of Summer, también salió a declarar en redes que la boyband australiana apoyaba el K-pop y BTS a diferencia de lo que puede parecer que Payne señala:

No sé porque hay algunas que están enojadas con 5SOS por no cantar Dynamite de BTS pero solo vengo a dejar esto acá

pic.twitter.com/jk6OXIJ3pm — Mar. - (@marducco) March 28, 2021

1D sí fue un fenómeno y yo la más directioner del mundo pero cómo lo comparas con bts? Incomparable

Y ajá, 5sos sigue siendo exitoso, que sí gracias a 1D se dieron a conocer pero ya 10 años de carrera, world tours (varios) y uno en curso y 5to álbum, saludos cordiales Liam Payne — María José (@majorodriguezH) June 2, 2022

Te compartimos algunos tweets sobre la entrevista y la reacción en redes:

Qué le pasaba al Liam Payne? En qué mundo vive? La boyband más grande de la historia son los BACKSTREET BOYS. Y lamentablemente para él, es sabido que sólo una banda reciénen 20 años ha podido a casi recrear y/o lograr la locura que arrastra BACKSTREET BOYS, y es BTS. — bbbyyy199 (@bbyyy199) June 1, 2022

Como fan que fui de 1D hoy doy por enterrado a Liam Payne, sin pena, sino más bien decepción, el como crees que BTS no es competencia por su nacionalidad, ellos están más enfocados, son más profesionales de que lo que tú has sido en tu vida, una pena tu pensamiento de mierda — Mandarina🧡 (@MangMang1306) June 1, 2022