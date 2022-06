El contenido del nuevo álbum de BTS, el septeto surcoreano de K-pop, se ha visto censurado por el canal KBS. En específico dos canciones del álbum PROOF, el cual se estrenó este 10 de junio del 2022. El canal señala que las canciones no eran consideradas apropiadas para su transmisión debido a la naturaleza de su contenido.

El comeback de Bangtan, como el lanzamiento del álbum y estreno de su single “Yet to come” estrenaron el mismo día, 10 de junio. Lo que hace del regreso y de este álbum lo más esperado por ARMY junto al FESTA y todo lo que conlleva la celebración del aniversario de BTS. El fandom de Bangtan no se vio sorprendido por la censura de KBS, sin embargo; solo ha aumentado las ganas del fandom por escuchar y hacer streaming de “Proof”.

Los títulos baneados por KBS fueron Born Singer y Run BTS. KBS clasificó ambos títulos como no aptos para la tv, por lo tanto, prohibiendo su difusión. Según lo indicado, cuatro canciones fueron reportadas y puestas bajo evaluación entre ellas estaba: “Yet to come (the most beautiful moment)”, “For Youth”, “RUN BTS” y “Born Singer”, de las cuales solo dos fueron baneadas.

Por si aún no has escuchado el álbum, aquí te compartimos los links directos a Proof vía Spotify y Youtube.

Born Singer es la primer canción que abre el álbum Proof; Yet to come es el single recientemente estrenado junto al MV oficial que te compartimos más abajo, en el caso de For Youth ha sido de las sorpresas de este álbum, se ha convertido en la más querida y favorita de ARMY en este lanzamiento. Claro está, RUN BTS no se queda atrás ya que está dentro del top de las favoritas del fanbase.

Aquí te compartimos el MV de Yet to come:

KBS señaló que Born Singer y Run BTS contienen groserías, expresiones fuertes y un lenguaje vulgar, razón por la que se prohibió su difusión. Además, como mencionamos otras canciones fueron evaludas pero terminaron siendo aprobadas para su propagación en la TV, como es el caso de “For Youth” al que solo le omitirán la intro de la canción para que se adapte a lo establecido por el canal.