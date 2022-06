Karol G es todo un fenómeno musical y ha vivido momento que tal vez ni ella soñó alguna vez tener. Uno de ellos sucedió durante su más reciente concierto en Ciudad de México, cuando interpretó el tema ‘Sálvame’ con la exRBD, Anahí, quien dio vida a Mía Colucci en la popular serie juvenil. Tras la especial presentación, la colombiana compartió un clip del evento, además de un especial mensaje; pero ¿qué dijo tras cantar juntas en el país azteca? Aquí los detalles.

Los asistentes al Arena Ciudad de México fueron presentes de un sueño cumplido por parte de la ‘Bichota’. Tras más de 11 años fuera de los escenarios, Anahí Puente volvió a presentarse en un concierto y qué mejor momento que junto a una de las cantantes en español que más éxito posee hoy por hoy.

“Es un momento muy emotivo porque soy super fan, super fan, super fan; y dos, porque ella estaba muy nerviosa porque llevaba 11 años sin salir a los escenarios”, explicó la colombiana tras el encuentro con la también actriz, según relata Milenio. Sin embargo, las palabras con más sentimiento salieron más adelante y a través de una publicación de Instagram.

“No había posteado este video porque lo quise ver las veces necesarias para entender que, aunque fue un momento de todos y para todos, ¡ese momento fue mío también! Fue increíble ver cómo a pesar de los años de ausencia, aún brillas con tanta intensidad. 11 años fuera de los escenarios, 11 años de invitaciones que rechazaste porque tenías otros ideales y aceptaste la mía LA MÍA!”, inició la ‘Bichota’.

“Verte de nuevo ante el mundo, en medio de lágrimas y tantas emociones, solo confirmó que, aunque por años han sido hermosos recuerdos, los sentimientos de toda una generación siguen vivos, INTACTOS. Mi reina Anahí, que mis ojos vieran tu regreso a los escenarios compartiéndolo CONMIGO es algo que NUNCA JAMÁS olvidaré y que tal vez, cada que recuerde, una lagrimita vuelva a aparecer. ¡Tenerte ahí no me hizo feliz solo a mí, tenerte ahí nos hizo felices a millones hoy! Tú y yo para siempre”, agregó Karol G.

Más adelante, la mexicana respondió: “¡Me va a explotar el corazón! No puedo expresar con palabras lo que me regalaste. ¡El momento que llevaré en el alma por siempre! Eres tan grande y tan única que me diste el honor de compartir tu escenario, tu público […] Tu energía es poderosa que llena el mundo de luz. Por eso estás en ese lugar, porque almas como la tuya merecen el mundo entero. Gracias infinitas, esto nunca lo voy a olvidar. Tú y yo para siempre”.