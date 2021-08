‘Mil Horas’ se ha convertido a lo largo de los años en uno de los himnos del rock en Latinoamérica. Creación de Andrés Calamaro que buenamente interpretaron Los Abuelos de la Nada y que formó parte del ‘Vasos y besos’; cuenta la historia de un rechazo, del cual habría sido protagonista su autor. Esta es su historia.

“Y cuando llegaste / Me miraste y me dijiste loco, estás mojado / Ya no te quiero”, reza el tema publicado en 1983 que, como muchos clásicos de la época, esconden un trasfondo y es Calamaro quien confiesa al respecto. Por aquellos años, algunos le dedicaban letras a sus vicios o a conflictos de interés nacional; él, hacia la mujer que lo rechazó.

“Cuando escribí ‘Mil Horas’ yo estaba enamorado de Cecilia (Szperling) que iba al colegio conmigo. Ella era dos años más joven y yo estaba perdidamente enamorado”, comenta el cantautor de 60 años mediante un video que se difundió en 2018.

“Era yo esperando en la calle Crámer donde vivía Cecilia con sus padres. Ese es el entretelón”, agregó sobre el origen del éxito en el que plasmó su historia de desamor. Sin embargo, lo curioso no solo fue la confesión, sino también la respuesta de la otra parte, de la musa que lo rechazó.

Ante el mensaje del artista, Szperling comentó al respecto: “Y aparece un video que confirma algo que Andrés me dijo alguna vez: esta canción, bah… todas mis canciones son para vos”, respondió en una carta enviada a ‘El Clarín’. Más adelante, cuenta cómo conoció al músico en la Escuela del Sol.

“No nos separamos por esos dos años. Todos lo jueves íbamos al club de Jazz. Vimos juntos ‘Encuentros cercanos de tercer tipo’ y a Charly García. A veces se subía y se sentaba en el piano en conciertos de otros”, relata en la misiva, donde también cuenta cómo Calamaro se le acercó en la institución educativa donde coincidieron y este le dijo “soy el chico Punk”, para encandilar a la joven.

“Cuando la conversación llegaba a algo del amor, me evadía. Pero no me iba, por nada dejaría su compañía, su conversación, su sonrisa. Yo no podría hablar de ciertas cosas”, añade la ahora destacada periodista y escritora argentina sobre aquel momento que lo dejó “como un perro”.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus: Andrés Calamaro ahora canta salsa y sorprende a todos sus seguidores en Instagram null