Ocho aplicaciones de Android tienen un poderoso malware, según se descubrió en una investigación realizada por expertos en ciberseguridad de McAfee. Estas apps acumulan un total de 700.000 descargas y son bastante peligrosas, ya que tienen la facilidad de suscribir a los usuarios a servicios de pago sin su consentimiento.

Inicialmente estas aplicaciones estuvieron “limpias” de virus, fue así que lograron pasar con éxito los filtros de la Google Play Store. Sin embargo, una vez dentro de la tienda Android, los desarrolladores actualizaron varias veces las apps e introdujeron el código malicioso.

las aplicaciones en las que se ocultó el malware eran aparentemente “inocentes”. Se trataba de apps de edición de fotografía, teclados o aplicaciones de fondos de pantalla, entre otras. Fueron muy populares y el conjunto de descargas que las 8 apps sumaban 700.000 instalaciones en móviles.

Lista de apps con malware

Esta es la lista con el nombre completo de los paquetes de las apps halladas por McAfee, las cuales actualmente fueron eliminadas de la Google Play Store:

com.studio.keypaper2021

com.pip.editor.camera

org.my.favorites.up.keypaper

com.super.color.hairdryer

com.ce1ab3.app.photo.editor

com.hit.camera.pip

com.daynight.keyboard.wallpaper

com.super.star.ringtones

Los investigadores aseguran que cuando el virus infectaba las apps en cuestión, este era capaz de tomar el control de las notificaciones de SMS para de esta forma aceptar compras no autorizadas por los usuarios. El malware fue nombrado “Etinu” y opera casi de la misma forma que el virus “Joker”.

“Es importante prestar atención a las aplicaciones que solicitan permisos relacionados con SMS y permisos de escucha de notificaciones. En pocas palabras, las aplicaciones legítimas de fotos y fondos de pantalla simplemente no las solicitarán porque no son necesarias para que se ejecuten. Si una solicitud parece sospechosa, no la permita”, señalan los expertos de McAfee.

Por ello es importante leer todos los permisos que se le dan a las aplicaciones antes de instalarlas. El mismo cuidado se debe tener con los términos y condiciones de uso de apps y redes sociales.

