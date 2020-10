Desde el día de mañana sábado 10 de octubre se entregará el segundo Bono Universal de S/760 otorgado por el Estado Peruano ante la crisis sanitaria y económica ocasionada por la pandemia del coronavirus en el Perú. Con tan solo ingresar tu Documento Nacional de Identidad (DNI) en la plataforma oficial del segundo Bono Familiar Universal (BFU) podrás saber si eres un beneficiario del nuevo bono de octubre.

En este artículo podrás consultar y obtener respuesta a todas tus dudas, que van desde cómo verificar si eres un beneficiario del nuevo Bono BFU, cuáles son los los requisitos y modalidades para cobrar el segundo Bono Familiar Universal, qué hacer si perdiste o robaron tu DNI y el cronograma o fases de entrega.

¿Cómo saber si me toca el segundo Bono Universal BFU?

Desde ahora ya podrás consultar si eres beneficiario del segundo Bono Universal mediante la nueva plataforma oficial del nuevo bono BFU. Aquí podrás realizar la consulta y obtener detalles sobre el cronograma y modalidades de pago.

Consulta si eres beneficiario del Bono Universal BFU en la página oficial

El Segundo Bono Familiar Universal se entregará desde el 10 de octubre y se extenderá hasta diciembre. Para poder cobrarlo el beneficiario tendrá cinco formas de hacerlo y estos son algunos de los pasos para verificar si eres un beneficiario del nuevo bono.

1. Haz clic en la página oficial del Bono Universal

2. Ingresa el número de DNI y la fecha de emisión

3. Valida tu información en el campo No soy un robot

4. Haz Clic en Consultar

Plataforma de inscripción Bono Universal ¿Cómo me inscribo si no figuro como beneficiario del BFU?

El periodo de inscripción de las personas que no figuran como beneficiarios del nuevo bono BFU ya ha culminado, lo que significa que ya no podrás recibir este subsidio económico de ninguna forma. Sin embargo, si fuiste un beneficiario en la primera etapa de la entrega de bonos, ya no necesitas inscribirte para recibir este segundo Bono Universal y lo puedes consultar desde la plataforma oficial del Bono Familiar Universal.

Consulta Bono BFU Link Oficial del segundo Bono Familiar Universal de S/760

www.bonofamiliaruniversal.gob.pe

www.bfu.gob.pe

También puedes llamar a la línea 1811

Link Consulta Nuevos bonos en Perú

1. Bono Familiar Universal

2. Bono Independiente

3. BonoGas

4. Bono Electricidad

5. Bono ONP de Reconocimiento

Cronograma y fechas para cobrar el Bono Familiar Universal

10 de octubre : Pago del bono en modalidad “depósito a cuenta”, es decir, aquellos que tengan una cuenta en el banco.

: Pago del bono en modalidad “depósito a cuenta”, es decir, aquellos que tengan una cuenta en el banco. 30 de octubre : Distribución directa del bono mediante “carritos pagadores” en las localidades más alejadas.

: Distribución directa del bono mediante “carritos pagadores” en las localidades más alejadas. 7 de noviembre : Modalidad banca celular y billetera digital, mediante la emisión de un código al celular a aquellos beneficiarios que no tengan una cuenta en el sistema bancario.

: Modalidad banca celular y billetera digital, mediante la emisión de un código al celular a aquellos beneficiarios que no tengan una cuenta en el sistema bancario. 5 de diciembre : Modalidad banca celular, billetera digital y cuenta DNI para nuevos usuarios. El Banco de la Nación creará cuenta a los peruanos beneficiarios para realizar el depósito del subsidio.

: Modalidad banca celular, billetera digital y cuenta DNI para nuevos usuarios. El Banco de la Nación creará cuenta a los peruanos beneficiarios para realizar el depósito del subsidio. 15 de diciembre: Modalidad de pago en lugares focalizados, para quienes no hayan podido acceder a ninguno de los mecanismos anteriores.

