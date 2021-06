Cada vez que Lionel Messi enfunda la camiseta de la selección argentina pasa algo, y su participación en la Copa América 2021 en Brasil no podría ser la excepción: el ’10′ irá no solo por su primer título continental con la Albiceleste, sino también por un récord para muchos “imposible” que aún ostenta Edson Arantes do Nascimento, Pelé.

El último recuerdo que tenemos de ‘Lio’ batiendo una marca anteriormente impuesta por el astro brasileño se remonta al 22 diciembre de 2020, cuando anotó el tercer tanto en la victoria del Barcelona (0-3) ante Valladolid y que le permitiría convertirse en el futbolista que más ha marcado con un solo club por encima de los 643 que llegó a convertir ‘O Rei’ con el Santos y que el argentino sigue extendiendo en España.

Sin embargo, la cifra por la que ahora irá Messi es la del jugador que más goles ha marcado con una selección sudamericana; el ’10′ gaucho acumula 72 ‘dianas’, frente a los 77 que hasta hace unos años parecía imbatible. De hecho, Neymar -con 67 tantos- es otro de los futbolistas en actividad que más se le podría acercar a los dos monstruos del subcontinente.

La primera gran oportunidad

Argentina debutará en la Copa América 2021 ante un rival que ya conocen y que más de un dolor de cabeza les ha traído: Chile. El encuentro será este lunes 14 de junio (4 p. m. / hora peruana) en el estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro.

Cabe destacar que ambas selecciones repetirán las finales del torneo sudamericano en 2015 y 2016, en las que los mapochos se impusieron en las dos ocasiones en la tanda de penales. De hecho, el encuentro más cercano entre las dos selecciones se dio casi dos semanas atrás, cuando igualaron a uno por la sétima jornada de Eliminatorias Qatar 2022.

