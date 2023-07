La artista tailandesa Lalisa Manoban, popularmente conocida como Lisa de BLACKPINK, se ha convertido en una importante figura en el mundo del K-Pop. Su talento para bailar, rapear y cantar la han convertido en una de las idols más populares del momento.

Además de su fama, un aspecto que no pasa desapercibido y no puede quedar de lado es el particular flequillo que luce en todas sus presentaciones y forma parte de su look y característica singular en ella. Parte de su cabello en el rostro es un aspecto con el cual se ha hecho popular en el mundo del K-Pop.

Muchos de sus seguidores la reconocen por esta característica, pero lo que pocos saben es que el motivo principal por el que se peina de esta manera es porque no le gusta su pronunciada frente. Lalisa ha sido calificada incluso como una mujer perfecta para la vista de sus fanáticos, pero como no existe la perfección, la propia protagonista revela este defecto en ella.

A pesar de su fama, la artista ha revelado de esta manera que tiene inseguridades como cualquier persona y por eso la importancia de su fleco, que oculta la parte que menos le gusta de ella.

¿Lalisa de BLACKPINK se mostró por primera vez sin flequillo?

Lalisa ha aparecido poquísimas veces sin flequillo en las redes sociales, por lo que cada vez que ocurre, genera emoción y sorpresa en sus seguidores. Recientemente, la intérprete de “MONEY” decidió revelar lo que por mucho tiempo ocultó. El escenario de este épico momento fue un evento de moda de Bulgari de Corea del Sur, donde se presentó con un vestido blanco de seda con accesorios de plata y diamantes

Knetz: “Wow look at Lisa's class. Bvlgari's GA are honestly different”

“There's a reason why Lisa is their ambassador... It freaking matches her”



LALISA BULGARI SERPENTI#LISAatSerpentiExhibition #LISAxBulgariSerpenti75#LISAXBVLGARI @Bulgariofficial



pic.twitter.com/q7Od2f49rE — LALISA & LISA ONLY (@updateslalisatr) June 28, 2023

Los BLINKS (nombre con el cual se le denomina a sus seguidores) se mostraron muy emocionados por la decisión de Lisa al mostrar su rostro por completo. “Por fuera es una mujer hermosa, pero por dentro es una niña que ha superado sus inseguridades”, “Su frente es hermosa, te amo Lisa” y “Lisa es bellísima con fleco o sin fleco”, escribieron algunos usuarios de Twitter para destacar la belleza de Lisa.

¿Lisa se quitará el fleco para siempre?

La pregunta que muchos de sus seguidores se hacen es si LaLisa habría decidido quitarse el fleco para siempre, pero lo cierto es que no se lo ha sacado por completo. Hace algunos días, sus fanáticos la han visto con su peinado clásico con el cual se hizo conocida. No hay que descartar que probablemente alterne entre su look clásico y este nuevo, o a lo mejor no.

¿Cuánto deberían pagarle a Lisa para que se quite el flequillo?

La integrante más joven de BLACKPINK anteriormente había manifestado que no tenía la mínima intención de dejar su flequillo. Sin embargo, luego dio a conocer que había una posibilidad, pero con una condición. Si había alguien que esté dispuesto a pagar una suma de dinero millonaria, ella replantearía su decisión.

En ese entonces, la cifra que ella mencionó fue de 10 billones de wones, un monto equivalente a 7 600 000 dólares. mientras que por retirarse la mitad de su flequillo pedía 3 800 000 dólares, según informa Radio Planeta. A raíz de esto, sus seguidores se preguntaron si Bulgari habría pagado recientemente lo que la artista pedía para aparecer sin el flequillo.

El evento de Bulgari en Corea del Sur no solo fue uno de los más destacados del país por la aparición de la estrella del K-Pop, sino también por la presencia de otros artistas del género musical asiático.