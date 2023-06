¿Cuánto vale la dentadura postiza de diamantes de Peso Pluma?

En la actualidad, Peso Pluma es uno de los personajes más populares de México, debido a los Corridos Tumbados, lo que le ha dado gran reconocimiento y dinero. Asimismo, el cantante ha llamado la atención de sus seguidores y la prensa ya que tiene una dentadura postiza con diamantes, y aquí te decimos cuál es su valor.

¿DE QUÉ MATERIAL ESTA HECHO LA DENTADURA POSTIZA DE PESO PLUMA?

En redes sociales se publicaron algunas imágenes donde se puede ver al cantante mexicano lucir sus nuevos dientes con incrustaciones de diamantes. Por ello, el portal Hyper Beast Latam destacó en sus cuentas el gran valor de la pieza y reveló que la dentadura de Peso Pluma tiene un valor de 58 mil dólares, aproximadamente 1 millón de pesos mexicanos.

Según la información entregada por la misma fuente, la dentadura está hecha en oro blanco de 10 quilates, más 7 quilates de diamantes en corte brillante y también algunos esmaltados que tiene forma de corazones rojos. El diseño de la pieza ha sido personalizado, por lo que Peso Pluma ha dado algunas indicaciones en la apariencia de su nueva dentadura. Además, la joyería mencionó que ésta se llevó a cabo junto al odontólogo del cantante de la Doble P.

“Una sonrisa que brilla con diamantes, los exclusivos grillz diseñados por Braggao para @pesopluma el fenómeno musical global. En colaboración con el talentoso dentista @dr_raul_perez, hemos creado la pieza personalizada que refleja su estilo y personalidad única”, escribió la cuenta en Instagram de la joyería.

¿QUÉ DIJERON LAS REDES SOCIALES SOBRE LA DENTADURA POSTIZA DE PESO PLUMA?

Las redes sociales no dejaron pasar el momento para comentar acerca de la nueva adquisicion de Peso Pluma en donde aparece en una publicación de la joyería con la dentadura de diamantes. Los usuarios aseguraron que Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real del famoso, podrá contar con mucho dinero pero no buen gusto, ya que creen que se veía muy mal con esa dentadura de 1 millón de pesos.

“No cabe duda q el dinero no da la clase”; “Como hacen ricos a gente tan gata y corriente”; “Un naco más que se suma a los mediocres que no cantan, ¡pero a la gente que los sigue les gusta la basura”; “Un anillo o un reloj ¡La cadenota de Nodal ok! Yo sé que al cliente lo que pida, pero, que mal gusto de chavo”; “Va de mal en peor ahora hasta los dientes de fierro y los short de el chavo del ocho”; “Más gato no se puede, claramente el dinero no da la clase”; son algunos de los comentarios que escribieron los internautas.

¿QUÉ OTROS ARTISTAS TRABAJARON CON LA JOYERÍA?

Es importante mencionar que no es la primera vez que esta joyería trabaja con algunos famosos, pues en sus publicaciones destacadas, además de tener vinculo con Peso Pluma, también han podido colaborar con otros personajes como Christian Nodal, Gera MX, Blessd y Kenia OS, por mencionar algunas de las personalidades que se encuentran en el feed de la joyería.