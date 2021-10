Lo que hasta hace unos días parecía un irremediable fin de la relación entre Mauro Icardi y Wanda Nara, luego de una supuesta infidelidad del jugador del PSG con la ‘China’ Suárez, hoy parece tomar un rumbo singular. Sin embargo, con condiciones de por medio, la reconciliación de la pareja habría tenido que producirse tras una serie de condiciones.

Yanina Latorre, en el programa ‘Los Ángeles de la mañana’, comentó que la empresaria y actual representante del futbolista, le impuso algunos términos para que este volviera a entrenar con el Paris Saint-Germain. ¿De qué se trata?

Según Latorre, Wanda pidió que ambos cerraran sus cuentas de Instagram, pero primero ella debería postear una foto de la familia unida, demostrando que los problemas quedaron atrás. La decisión sorprende sobre todo luego de que Icardi dejara de seguir a todas las cuentas de su perfil, salvo la de su aún esposa. Las fotos que este subió, con mensajes que presagian una reconciliación, tampoco faltaron.

Sin embargo, ese no habría sido el único pedido. La presentadora de televisión mencionó que el delantero argentino le pidió a Nara que no trabaje más en producciones o eventos y se dedique de lleno a las tareas como su representante. Por último, también instó a que no use más el avión privado y así evitar que se repita algo similar al viaje de Wanda a Milán tras descubrirse el supuesto vínculo con la ‘China’ Suárez.

Verdades más, verdades menos, Mauro volvió a estar bajo disposición de Mauricio Pochettino tras perderse el duelo por Champions League en que el PSG superó por 3-2 al RB Leipzig. El siguiente duelo es el Clásico en que Lionel Messi y compañía visitarán este domingo 24 al Olympique de Marsella.

Aún no se sabe si Icardi tendrá minutos en el partido por la fecha 11 de League 1, pues todo podría suceder hasta que Wanda Nara no se pronuncie de manera definitiva sobre lo sucedido.

VIDEO RECOMENDADO

El delantero argentino del Paris Saint-Germain dejó de seguir a todos en Instagram, menos a su esposa, Wanda Nara. Esto sucedió luego del escándalo sobre una supuesta infidelidad con la actriz María Eugenia Suárez.