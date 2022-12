El versus entre Argentina y México sacó muchas chispas, y no solo en el terreno de juego del Lusail qatarí. Tras el triunfo albiceleste ante el ‘Tri’, Lionel Messi fue criticado por el púgil azteca, Canelo Álvarez, luego de aparentemente haber pateado la camiseta de Andrés Guardado en el camerino argentino. Ante el desafío del boxeador y la polémica viralizada entre los internautas, el ingenio y la tecnología han permitido que se idee una singular iniciativa para cuidar a ‘Leo’ del “Que le pida a Dios que no me lo encuentre” de Canelo.

¿EN QUÉ CONSISTE MESSIMETRAL Y QUIÉN LANZÓ LA PLATAFORMA QUE CALCULA LA DISTANCIA ENTRE MESSI Y CANELO?

La creatividad no tiene límites.

A raíz de la coyuntura que alborotó las redes sociales sobre el versus entre Canelo Álvarez y el astro argentino, 20DEDOS, agencia de marketing digital de origen argentino, creó una plataforma que sirve para medir los kilómetros de distancia que separan a ambos deportistas.

Messimetral es un trabajo en conjunto que también incluye el aporte de Perdone Mi Francés como grupo de creativos, y además de la agencia de publicidad, Coding & Company.

El origen de esta calculadora online tiene como objetivo poder cuidar a Lionel Messi de los puños de Canelo Álvarez, tal y como lo destaca el propio 20DEDOS en sus historias de Instagram.

La utilidad principal de Messimetral es chequear y revisar en todo momento y en tiempo real, las ubicaciones de ‘Leo’ y Canelo para evitar un eventual contacto físico que el púgil mexicano intentó provocar con sus desafiantes tuits.

REVISA TAMBIÉN: Lionel Messi llegaría al Inter de Miami de la MLS tras culminar su contrato con el PSG

¿CÓMO FUNCIONA MESSIMETRAL?

El sitio web se encuentra disponible y habilitado para que cualquier usuario pueda acceder gratuitamente.

Gracias al poder de la estrategia digital, Real Time Marketing, Messimetral tiene la capacidad de situarnos en la misma zona geográfica, distrito o lugar donde se encuentren Canelo y Lionel Messi, cruzando información referente a sus agendas personales junto a sus movimientos y actividad en redes sociales.

Messimetral ha impuesto, además, un estilo jocoso colocando fotos de ambos, pero siendo la más llamativa la imagen del 10 argentino a quien se le ve sacando la lengua.

Para consultar dónde se encuentran ubicados, el usuario debe ingresar a Messimetral - Canelo y Messi.

Seguidamente, se debe pulsar la opción “Calcular distancia” entre la imagen ampliada de ambos para revisar los datos sobre el recorrido que los separa, distancia actual y riesgo de que se crucen en el momento de la verificación online.

Actualmente, el riesgo es bajo porque Lionel Messi se encuentra disputando la Copa del Mundo en Qatar 2022, y este sábado 3 de diciembre jugará ante Australia, mientras que Canelo Álvarez figura mapeado en su México querido, exactamente en la ciudad de Zapopan perteneciente al estado de Jalisco.