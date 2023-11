Los premios MAMA Awards 2023 dejaron en su primer día memorables presentaciones de distintas agrupaciones de K-pop pero sobre todo brindó una gran noticia para BTS y army, el septeto surcoreano recibió un daesang (uno de los galardones más importantes de la noche). Como se dio a conocer algunos meses, los integrantes de Bangtan Sonyeondan, se encuentran en proceso de enlistamiento militar o ya cumpliendo con su deber cívico en el Ejército de Corea del Sur, razón por la que se encuentran en un receso.

BTS ganaron por 6to año consecutivo el 'Worlwide Icon of the Year' en los MAMA Awards 2023

Según el contrato firmado con BigHitMusic y las noticias brindadas por la empresa, Jimin, Jin, Jungkook, V, RM, J-Hope y Suga estarían regresando a los escenarios en el 2025, luego de que todos y cada uno de los integrantes hayan terminado el servicio militar.

Con estas premiaciones, BTS ha hecho historia y se ha convertido en el primer grupo de K-pop en receso que ha recibido un daesang bajo el nombre de ‘World Wide Icon of the Year’ por sexto año consecutivo, a pesar de no mantener sus actividades grupales continúan cosechando éxitos y galardones en los Mnet Asian Music Awards, con esta premiación suman 67 trofeos.

Jungkook agradece al ARMY en los MAMA Awards 2023

El designado representante de BTS para recibir el trofeo fue Jeon Jungkook, quien fue nominado en distintas categorías por su trabajo en solitario ‘Golden’. El intérprete de ‘Seven’ declaró frente a cámaras:

“Ganamos una vez más ‘Worlwide Icon of the Year’. Esta es nuestra sexta vez. Muchas gracias a nuestro ARMY que siempre nos envía su amor inquebrantable. Me entristece que no hayamos podido reunirnos hoy, pero saben que nos reuniremos (en un futuro) siendo más grandes, ¿verdad? ¡Hasta entonces, manténganse saludables! Y espero que disfruten cada momento de sus días.”